Anyaország :: 2026. február 12. 18:05 ::

BRFK: a rendőrség együttműködik a külföldi titkosszolgálatokkal is, hogy a 2023-as antifa támadások ne ismétlődhessenek meg

A kitörés napja kapcsán a rendőrség több napon át emelt létszámmal biztosítja a közterületek rendjét, illetve Budapest rendőrfőkapitánya vasárnap 20 óráig fokozott ellenőrzést rendelt el a főváros teljes területére - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság csütörtökön a rendőrség honlapján.

Annak érdekében, hogy a 2023-as antifasiszta támadássorozat ne ismétlődhessen meg, a rendőrség együttműködik a hazai és külföldi titkosszolgálatokkal is - tartalmazza a közlemény.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a jogszabályi keretek között mindenki számára biztosítja a békés gyülekezéshez, véleménynyilvánításhoz való jogot, amíg az nem valósít meg szabálysértést vagy bűncselekményt.

"Nem engedjük, hogy szélsőséges csoportok bárkit megtámadjanak!" - fogalmaztak.

A tájékoztatás szerint a BRFK összegyűjtötte a gyűlések részvevői számára a legfontosabb tudnivalókat. Az a kérésük, hogy minden résztvevő kövesse a gyűlés rendezőinek, szervezőinek utasításait. Az arcát még egészségügyi maszkkal se takarja el, ne tartson magánál kést, botot, gázspray-t, pirotechnikai terméket, vagy más, közbiztonságra különösen veszélyes eszközt és véleményét békésen nyilvánítsa ki - sorolták.

Ha valakinek kérdése van vagy segítségre szorul, forduljon a rendezőkhöz, illetve a biztosításban részt vevő rendőrökhöz! - olvasható a közleményben.