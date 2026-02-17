Anyaország, Antimagyarizmus :: 2026. február 17. 16:04 ::

2004. december 5. újratöltve: magyarellenes óriásplakát-kampányt indít az undorító zsidópárt

"500 000 határon túli már regisztrált a választásra, hogy hatalomban tartsák Orbánt. Csak a DK venné el a határon túliak szavazati jogát!" - ez a szöveg szerepel azon a közel 800 óriásplakáton, amely a következő hetekben az utcákon lesz szerte az országban - jelentette be Dobrev Klára mai sajtótájékoztatóján.



Kép forrása: a rüfke Fb-oldala

A DK elvenné a határon túliak szavazati jogát, hogy ne szavazhasson, aki soha nem élt, nem dolgozott, nem adózott itt, és nem viseli a döntése következményét. Azért indítottuk ezt a plakátkampányt, hogy egyértelművé tegyük: csak mi, DK-sok merünk szembemenni az orbáni ideológiával és világképpel, a jobboldali pártok, a Fidesz, a KDNP, a Mi Hazánk és a Tisza Párt is megtartaná, sőt még könnyítené is ezt a szavazati jogot - összegzett a DK elnöke.

(MTI nyomán)

