Anyaország, Antimagyarizmus :: 2026. február 5. 13:38 ::

Egyetlen párt sem állt az új SZDSZ magyarellenes kezdeményezése mellé

Ahogy a hét elején bejelentettük, a DK rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a határon túli levélszavazatok ügyében - mondta sajtótájékoztatóján Sebian-Petrovszki László, a Demokratikus Koalíció buzitagozatos frakcióvezetője.

"A kezdeményezés aláírására nyitva álló határidő tegnap lejárt. Arra kértük az ellenzéki pártok országgyűlési képviselőit, hogy írják alá a rendkívüli ülés összehívását, azonban ezt minden ellenzéki frakció megtagadta. Sem a Momentum, sem az MSZP, sem a Jobbik, sem a Párbeszéd nem volt hajlandó támogatni a DK kezdeményezését" - közölte csalódottan a magyargyűlölő.

"Mi eddig sem adtuk fel az elveinket, és ezután sem fogunk bocsánatot kérni. (...) Ezt képviseltük eddig is, és ezután is azért fogunk dolgozni, hogy megszűnjön a határon túliak szavazati joga" - tette hozzá, eképpen jelentkezve be nyíltan az SZDSZ-utódpárti szerepre. Remélhetőleg ugyanaz lesz a sorsuk is, mint a korábbi zsidópárté.