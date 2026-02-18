Anyaország, Háború :: 2026. február 18. 14:00 ::

Szijjártó: nem szállítunk több dízelüzemanyagot Ukrajnába, amíg nem küldik újra az olajat a Barátságon

Magyarország kőolajellátása továbbra is biztonságban van, ugyanis hazánk 96 napra elegendő stratégiai tartalékkal rendelkezik, s ha Horvátország eleget tesz az európai szabályoknak, akkor március közepétől elérhetővé válik a tengeri útvonalon érkező orosz kőolaj is - erősítette meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint szerdán Budapesten.



Fotó: MTI

A tárcavezető a kormányülésen arról számolt be, hogy Magyarország kőolajellátását két csővezeték biztosítja, amelyek közül a főszerepet egyértelműen az Ukrajnán keresztül érkező Barátság jelenti, míg a horvátországi Adria inkább kiegészítő jellegű.

Kifejtette, hogy hazánk a Barátság vezetéken tavaly mintegy 4,9 millió tonna kőolajat importált, míg az Adria vezetéken 400 ezer tonnát, ami szavai szerint jól mutatja az arányt a kettő között.

"Tehát Magyarország energiaellátása a kőolaj tekintetében mindig biztos lábakon áll, merthogy két lába van" - mondta.

Majd arra is emlékeztetett, hogy a Barátság vezetéken január 27-én leállt a szállítás, és Ukrajna döntése nyomán azóta sem indult újra, miközben ez teljes mértékben lehetséges lenne műszakilag, technikailag.

"Eképp az a döntés az ukrán állam, az ukrán elnök vagy az ukrán kormány részéről, hogy nem indítják újra a kőolajszállítást, az puszta politikai döntés" - fogalmazott.

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy ugyan a jelenlegi európai uniós szabályok értelmében tilos az orosz kőolaj importja, ez alól a szárazföld által körülzárt Magyarország és Szlovákia kivételt jelent, mivel a két ország mentességet kapott a csővezetékes szállításra vonatkozóan.

Majd kiemelte, hogy ez a szabály tartalmaz egy másik kitételt is, miszerint ha az orosz kőolaj szárazföldi tranzitja ellehetetlenül, akkor Budapest és Pozsony tengeri szállítással is vásárolhat Oroszországtól.

"Ezért a szlovák gazdasági miniszterrel a múlt hét végén jeleztük hivatalosan a horvát kormánynak, hogy élünk ezen európai szabály adta lehetőséggel, s az Adria olajvezetéken orosz eredetű kőolajat kívánunk szállítani Magyarországra és Szlovákiába" - tudatta.

"A Mol meg is rendelte az orosz kőolajat tengeri szállításra, összesen 500 ezer tonnát. Ez a szállítmány nagyjából március első napjaira tud beérkezni a horvátországi kikötőbe, onnan pedig öt-tíz napba kerül, amíg a Mol két magyarországi, illetve szlovákiai finomítójába ez a kőolaj eljut" - folytatta.

A miniszter hangsúlyozta, hogy így Magyarország kőolajellátása biztonságban van jelenleg, az ország 96 napra elegendő stratégiai tartalékkal rendelkezik, és ha az európai szabályoknak megfelelően a tengeri útvonalon beérkezik az orosz kőolaj, akkor az gyakorlatilag március közepétől elérhetővé válik.

"Az európai szabály mindenkire, így Horvátországra nézve is kötelező. Nem arról van szó, hogy a magyar energiaellátást át akarjuk strukturálni, hanem arról, hogy élünk egy európai szabállyal. Nem szívesség, nem jófejség, nem humanitárius tevékenység, hanem az európai szabályok tiszteletben tartása" - húzta alá.

Illetve úgy vélekedett, hogy noha a horvát fél szerint az orosz kőolaj szállítása még amerikai szankciókba is ütközhet, ez nem vonatkozik a Molra.

Végül érintette azt is, hogy szlovák kollégájával levélben fordult az Európai Bizottsághoz ez ügyben, majd arra is figyelmeztetett az esetleges válaszlépések kapcsán, hogy Magyarország és Szlovákia igen fontos szerepet játszik Ukrajna áram, illetve földgáz- és dízelellátásában.

Frissítés: leállítják az Ukrajnába irányuló dízelellátást

Ukrajna gáz-, áram- és dízelüzemanyag-importálása is jelentős mértékben Magyarországról történik. Az Ukrajnába irányuló dízel üzemanyag kiszállítását leállítjuk, és nem is folytatódik, amíg nem küldik újra az olajat a Barátság kőolajvezetéken. „Itt tartunk most” – tette hozzá Szijjártó.

(MTI - Index)