Új felmérések: Dobrev SZDSZ-ének esélye sincs, a Mi Hazánk biztos bejutó, kapaszkodnak a kétfarkúak

Ha most vasárnap lenne a választás, vélhetően négypárti parlament alakulna, a Tisza, a Fidesz–KDNP, a Mi Hazánk és a Kutyapárt jutnának az Országgyűlésbe – olvasható a Republikon Intézet februári kutatásában.

Az elemzés szerint

a Tisza Párt stabilan őrzi előnyét a kormánypártokkal szemben;

a két nagy párt közti erőviszonyok nem változtak;

azonban egyre szűkül a mezőny, a bizonytalanok aránya érezhetően lecsökkent;

és a kis pártok tábora is szűkült, ezeket a szavazókat a két nagy párt veszi fel.

A Tisza 5 százalékponttal vezet a Fidesz–KDNP-vel szemben a teljes népesség körében, 35-30 az állás. A pártválasztók között 7 százalék a Tisza előnye, 46 százalék szavazna a pártra, a Fidesz–KDNP támogatottsága 39 százalék. A biztos szavazó pártválasztók körében a Tisza 47, a Fidesz–KDNP 39 százalékon áll, a Tisza így 8 százalékponttal vezet e körben.

A Mi Hazánk támogatottsága 5 százalék a teljes népesség, 7 százalék a pártválasztók és 6 százalék a biztos szavazó pártválasztók körében; ha most vasárnap lenne az országgyűlési választás, bejutna a parlamentbe.

A Kutyapárt a teljes népesség 4, a pártválasztók 5, a biztos szavazó pártválasztók 5 százalékának támogatottságával bír, jelenleg éppen a parlamentbe jutna.

A DK-t a teljes népesség 2, a pártválasztók és a biztos szavazó pártválasztók 3-3 százaléka támogatja, nem jutna a parlamentbe. A bizonytalanok aránya 4 százalékponttal csökkent, 23 százalékra, ez a legjelentősebb elmozdulás januárhoz képest. A választások felé közeledve a teljes népesség 77 százaléka állítja, hogy áprilisban az urnákhoz járul.

Iránytű Intézet: toronymagasan vezet a Tisza, de erős a Fidesz legyőzhetetlenségi mítosza

Toronymagasan, 13 százalékkal verné a Tisza Párt a Fideszt, ha most vasárnap tartanák a parlamenti választást – derült ki a Népszava birtokába jutott februári közvélemény-kutatásból, amelyet az Iránytű Intézet készített.

A reprezentatív felmérés szerint a teljes népesség 40 százaléka a Tiszát, 33 pedig a kormánypártokat támogatná áprilisban. A pártot választani tudó biztos szavazók körében még nagyobb a különbség; itt 50-37 az állás Magyar Péter politikai alakulata javára.

A Mi Hazánk a teljes népességen belül 7, a biztos szavazók között 6 százalékon áll. A DK jelen állás szerint elbúcsúzna a parlamenttől (1, 2); a Magyar Kétfarkú Kutya Párt viszont mindkét kategóriában eléri az ötszázalékos küszöböt, így frakciót alakíthatnának a T. Házban.

A válaszadók 61 százaléka szerint az országban rossz irányba mennek a dolgok, és csak 33 százalék elégedett a közállapotokkal (6 százalék ezt sem tudta megítélni). A szavazók 47 százaléka mégis arra számít, hogy április 12-én a Fidesz győz, és 38 százalék várja a Tisza Párt sikerét, bár a többség – 56 százalék – egyértelműen kormányváltást szeretne.

Korábbi mérések

A napokban jött ki a Publicus kutatása is, amely szerint a teljes népességnél a Tisza és a Fidesz is két százalékponttal növelte támogatottságát januárhoz képest, így az előbbi 35–30-ra vezet. A biztos szavazóknál a Tisza két százalékponttal gyarapodott, míg a Fidesz csak eggyel. Itt 41 százalékon áll a Tisza és 34 százalékon a Fidesz. A biztos pártválasztóknál viszont 1 százalékponttal csökkent a Fidesz támogatottsága, 39 százalékra, míg a Tisza hozta az előző havi 48 százalékot, vagyis kilenc százalékkal előzi meg a kormánypártot.

Más független közvélemény-kutatók még ennél is nagyobb Tisza előnyt mérnek, a kormánypártiak viszont kitartóan Fidesz-vezetésről számolnak be: a Nézőpont Intézet nem részletezi, hogy a teljes népességre, a pártválasztókra vagy a biztos szavazó pártválasztókra vonatkoznak-e adatai, amely szerint „most vasárnap”

a Fidesz 46,

a Tisza Párt 40,

a Mi Hazánk 7,

a DK pedig 4 százalékot kapna listán.

(24 nyomán)