Anyaország :: 2026. február 21. 21:07 ::

Leszavazták: ezután is szabad hírt hamisítani MI-kamuvideókkal

Ellepték az internetet a valóságtól nem mindig megkülönböztethető kamuvideók, a Tisza és főként a Fidesz által mesterséges intelligencia felhasználásával készített lejárató videók. Ezért a Mi Hazánk bűncselekménnyé nyilvánítaná a megtévesztő kamuvideók készítését. Viccelődni szabad maradna, de hírt hamisítani nem – ezt indítványozta előterjesztésében Novák Előd, de az összes többi párt leszavazta a Mi Hazánk törvényjavaslatát, a Fidesz szerint minden jól van így. Apáti István sem maradt ki a vitából.