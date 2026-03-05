Anyaország, LMBTQP+ :: 2026. március 5. 09:31 ::

Csodálatos hírt kapott a buzeránsok főpolgármestere

A bíróság felfüggesztette a Budapesti Büszkeség Menet miatt a főpolgármester ellen indított büntetőeljárást. Erről Karácsony Gergely számolt be csütörtökön a Facebook-oldalán.

Karácsony Gergely azt közölte, a bíróság felfüggesztette a Budapesti Büszkeség Menet miatt ellene indított büntetőeljárást, és arra kérte az Alkotmánybíróságot, hogy mondja ki: a vádat megalapozó törvények ellentétesek az alaptörvénnyel és nemzetközi egyezményekkel.

"Ez egy csodálatos hír. Nem nekem, hanem minden szabadságszerető embernek" - fogalmazott a főpolgármester, hozzátéve: "ez ugyanis azt jelenti, hogy az elmúlt másfél évtized fojtogató levegője ellenére sem sikerült tönkretenni a szabadság kultúráját Magyarországon. Hogy van még egyenes derék. Hogy ami a napnál világosabb, azt nem lehet hazug szólamokkal elvitatni".

(MTI)