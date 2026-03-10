Anyaország :: 2026. március 10. 13:36 ::

Január óta közel 480 milliárd forintnyi vagyon áramlott át - a feltartóztatott ukrán pénzszállítmányról vitáztak a parlamentben

A Magyarország területén feltartóztatott ukrán pénzszállítmány ügyével kapcsolatos törvényjavaslatot tárgyalta kivételes eljárásban az Országgyűlés kedden: "Hazánk nemzetbiztonsági érdekei védelmében a szokatlan mennyiségű, Magyarország területén szállított készpénz és aranyrudak kapcsán szükséges intézkedésekről szóló törvényjavaslat".



Fotó: Kaiser Ákos / MTI

Előterjesztő: nemzetbiztonsági kockázatot vet fel az "ukrán aranykonvoj" ügye

Expozéjában Halász János, a nemzetbiztonsági bizottság fideszes alelnöke azt mondta: hétfőn a testület ülést tartott, amelyen az aktuális nemzetbiztonsági kérdések között tájékoztatást kaptak "az úgynevezett ukrán aranykonvoj ügyéről is". Közölte: az ott felmerült információk alapján vált szükségessé a törvényjavaslat elkészítése, amelyet a nemzetbiztonsági bizottság nyújtott be, a kivételes eljárásban történő tárgyalást pedig a törvényjavaslat mielőbbi elfogadásához fűződő kiemelt nemzetbiztonsági érdek indokolta.

Felidézte: március 5-én a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) Magyarországon ellenőrzés alá vont 2 gépjárművet, amellyel 35 millió euró és 40 millió dollár készpénzt és 9, darabonként 1 kilogramm súlyú aranytömböt szállított 7 ukrán állampolgár.

Felhívta a figyelmet arra, hogy ez csaknem 30 milliárd forintos vagyon, és jelezte az is, hogy mivel a szokatlan mennyiségű készpénz és arany eredete, célállomása, felhasználásának, rendeltetésének célja, és a magyarországi szállításának jogcíme a helyszínen nem volt tisztázható, ezért ezt a NAV visszatartotta.

Hangsúlyozta: a vagyon szállításának módja, a szállítást végző személyek kiléte további nemzetbiztonsági kockázatot vet fel, valamint információk merültek fel arra vonatkozóan is, hogy ismeretlen, feltehetően ukrán állampolgárságú emberek már ezt megelőzően is átszállítottak Magyarország területén jelentős mennyiségű készpénzt, amely esetében az esetleges magyarországi felhasználást, annak célját és a felhasználás nemzetbiztonságra gyakorolt hatásait is tisztázni szükséges.

A javaslatot ezen kérdések tisztázása miatt nyújtotta be a nemzetbiztonsági bizottság - emelte ki.

Bizottsági jelentés

Kiss János, a törvényalkotási bizottság előadója ismertette: ellenőrzése során a NAV jelentős mennyiségű készpénzt és aranyat foglalt le, amelynek eredete és rendeltetése a helyszínen nem volt egyértelműen tisztázható. Ez nemcsak büntetőjogi, hanem nemzetbiztonsági kérdéseket is felvet, ezért indokolt, hogy a hatóságok teljeskörűen feltárják a vagyon eredetét, célját, és azt, hogy történt-e abból bármilyen felhasználás Magyarországon. A törvényjavaslat ehhez teremti meg a szükséges jogi kereteket.

Közölte: a törvényalkotási bizottság módosító javaslatai nyelvhelyességi és technikai pontosításokat tartalmaznak, továbbá a jogszabály koherenciájának erősítését szolgálják.

Vezérszónoki felszólalások

Fidesz: vizsgálni kell, hogy a szállított vagyonból részesülhettek-e magyarországi bűnszervezetek vagy politikai szervezetek

Halász János, a Fidesz vezérszónoka azt hangoztatta, hogy súlyos nemzetbiztonsági kockázatot rejtő ügyről van szó. A törvényjavaslatban szerepel, hogy vizsgálni kell a vagyon eredetét, célállomását, felhasználásának, rendeltetésének célját, Magyarország területén történő szállításának jogcímét és célját, a szállítók személyazonosságát, esetleges bűn- vagy terrorszervezetekkel fennálló kapcsolatait, és hogy a Magyarországon átszállított vagyon egy részét felhasználták-e Magyarországon, ha igen, kikhez vagy mely szervezetekhez került ilyen vagyon. Vizsgálni kell, hogy a szállított vagyonból részesülhettek-e Magyarországi bűnszervezetek, Magyarországon jelen lévő terrorszervezetek vagy politikai szervezetek - sorolta.

A törvény célja ennek feltételeit megteremteni azzal, hogy a NAV titkos információgyűjtést folytathasson egy külön vizsgálat keretében, és őrizhesse a vizsgálat időtartamára a 35 millió euró és 40 millió dollár készpénzt, továbbá 9 aranytömböt.

DK: a Fidesz-KDNP nem tud ellenállni a szarkaösztönének, ha valami értékeset lát

Arató Gergely, a DK vezérszónoka "lex einstandnak" nevezte a javaslatot, amelynek szerinte egyetlen nem meglepő része, hogy a Fidesz-KDNP, ha valami értékeset lát, nem tud ellenállni a szarkaösztönének, és rá akarja tenni a kezét. Ugyanakkor azt kérdezte, hogy ha van egy büntetőeljárás, akkor miért nem a bíróság intézkedik az érintett vagyon lefoglalásáról? Kijelentette: nem a parlament dolga, hogy ilyen típusú ügyekben ítéletet hozzon. Azt is kiemelte: a kormánypártok törvényben akarják kihirdetni, hogy az ő állításuk igaz, és nem az ukránoké, de ahelyett, hogy az állításukat a nyomozóhatóság vagy az ügyészség a bíróságon akarná bizonyítani, hoznak róla egy törvényt, hogy "úgy volt".

Hozzátette: nem tudja, ki hazudik az ügyben, mert az, hogy - évek óta látva a működésüket - feltételezi, a kormánypártok hazudnak, még nem jelenti, hogy az ukránok igazat mondanak. Értékelése szerint a javaslat ebben a formában nevetséges, kizárólag politikai célokat szolgál, és számos kérdést vet fel azzal kapcsolatban is, hogy a kormány képes-e a nemzetbiztonsági kockázatokat kezelni, vagy az egész rendszert alárendelték NAV-ostul, nemzetbiztonsági szolgálatostul a politikai érdekeiknek.

KDNP: rengeteg a kérdés, amit tisztázni kell

Nacsa Lőrinc, a KDNP vezérszónoka kiemelte: ők nem állítanak semmit, viszont rengeteg kérdésük van, amelyeket tisztázni kell. Azt kérte Arató Gergelytől (DK), a hazája érdekében álljon ki olyan vehemensen, mint az ukrán piszkos pénz érdekében tette. Szóvá tette, hogy az ellenzéki politikus magáról az ügyről nem beszélt egy szót se, meg sem mozdította a vállát, csupán a javaslat egyes passzusait kritizálta. Nagyon árulkodó ez, de nem meglepő - fogalmazott. Brüsszel irányvonalát képviseli a DK, mindent Ukrajnának, semmit az uniónak, semmit Magyarországnak - összegzett. Kritizálta amiatt is a DK-s képviselőt, mert egyszer sem szólalt fel a kárpátaljai magyarok érdekében vagy a kényszersorozás ellen. "Ez szégyen" - mondta.

Megdöbbentőnek tartotta a történteket, rámutatva: 35 millió euró, 40 millió dollár készpénz és 9, egyenként 1 kg aranyrúd, ez nem szokványos banki tranzakció vagy utalás helyetti készpénz-szállítás. Megjegyezte: a bankautomata nem ad ki aranytömböket, azokból készpénzt lehet maximum felvenni. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az unióban és Magyarországon is szigorú szabályai vannak a közúti fuvarozásnak. Fel kell tenni a kérdést, hogy az ukrán háborús maffia használja-e Magyarország területét, ismeretlen, feltehetően ukrán állampolgárságú személyek ezt megelőzően is szállítottak-e jelentős készpénzt vagy aranyat hazánkon keresztül, valamint, hogy ebből a vagyonból került-e felhasználásra, milyen céllal és mennyi. Magyarország volt-e a célállomás, akár részben vagy más állam? - sorolta. A körülmények meglehetősen gyanúsak - rögzítette. Rámutatott: Zelenszkij minden eszközt kész bevetni a magyar választásokba való beavatkozás és Orbán Viktor megbuktatása érdekében. A KDNP támogatja a javaslatot.

Jobbik: fontos, hogy kiderüljön az igazság

Sas Zoltán, a Jobbik vezérszónoka arra volt kíváncsi, hogy a törvényjavaslatnak eljárásjogilag van-e visszamenő hatálya, ez akadályát jelentheti-e a későbbi végrehajtásnak. A szavazatukat ez határozza meg - jelezte. Kitért arra: a nemzetbiztonsági bizottság folyamatosan kap tájékoztatást különféle, nemzetbiztonsági kérdésekkel összefüggő tevékenységekről. Azt nem tartotta meglepőnek, hogy különféle befolyásolási kísérletekkel összefüggő, hírszerző tevékenységet folytatnak külföldi szervek, ezek elhárításán a magyar szolgálatok dolgoznak. Szerencsére mi állunk nyerésre több fronton is - jegyezte meg.

Ebben az ügyben is fontos, hogy kiderüljön az igazság, rendkívül szokatlan, hogy volt titkosszolgálati tisztek ilyen mennyiségű aranyat és készpénzt szállítanak Magyarországon keresztül - mutatott rá.

Mi Hazánk: eddig miért mehettek át az ukrán szállítmányok?

Novák Előd (Mi Hazánk) felszólalásában arról érdeklődött, miért hordhattak át az ukránok százmilliárdokat Magyarországon hónapokon keresztül. Ha illegális ez a tevékenység, eddig miért mehettek zavartalanul, ha pedig nem illegális, most miért tartóztatták fel ezt a szállítmányt? - vetette fel.

Január óta közel 480 milliárd forintnyi vagyon áramlott át - emlékeztetett, hozzátéve: ez kísértetiesen hasonló összeg az MNB-ügyben eltűnt vagyonhoz, ott mégsem lehetett eddig nyomozati cselekményeket látni. Abszurdnak nevezte azt is, hogy a javaslat szerint vizsgálni kell a pénzszállítók személyazonosságát, miután a magyar hatóságok elengedték őket.

Kiknek a védelmét élvezték az ukrán szállítmányok az elmúlt hónapokban, van-e garancia arra, hogy más szállítmányok nem jöhetnek be az országba, kik az elfogottak? - kérdezte, majd összegzésként politikai trükknek értékelte a javaslatot, amelyet ezért a Mi Hazánk talán meg is szavaz.

Kormány: nem a pénz mozgatása, hanem az eredete érdekes

Farkas Örs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára elismerte sok képviselői kérdés jogosságát, elmondta azonban, hogy nem minden információt oszthat meg a nyilvánossággal. Jelenleg a NAV nyomozást folytat pénzmosás gyanújával, folyamatban van tehát a büntetőeljárás, ettől független a nemzetbiztonsági szervek munkája, amely nem nyilvánosan zajlik - emlékeztetett.

Felidézte, azt is: az ukrajnai háború kitörését követően az EU hozott egy jogszabályt, melynek értelmében minden, az unióból Ukrajnába irányuló készpénzforgalom jogszerűnek tekintendő.

A szállítmányok léptéke "elképesztően kiugró", másfelől az is érdekes, kik kísérték ezeket a szállítmányokat - jelezte. Hozzátette: a kísérők tanúként lettek elővezetve és meghallgatva, elővezetésükről tájékoztatták az ukrán konzuli szolgálatot, amely az egész csütörtöki napon nem reagált erre. A meghallgatás során derült ki, hogy nemcsak a konvoj kíséretének vezetője, hanem további tagja is nemzetbiztonsági relevanciával bírnak, ezért a meghallgatás után kitiltották őket az országból - tájékoztatott.

A magyar jogrend nem egy ilyen atipikus helyzetre van kitalálva, a javaslat ezért a NAV nyomozati jogköreit bővíti - emelte ki, hozzáfűzve azt is: a pénzmosás során nem a pénz mozgatása, hanem az eredete érdekes.

Az elnöklő Dúró Dóra a vitát lezárta.

Zárszó

Halász János zárszavában úgy összegzett: a vita arról győzte meg, hogy a baloldali pártokra - akik a Tisza Párt szekerét tolják -, nem lehet számítani, amikor a magyar érdekekről, a haza megvédéséről van szó. "A baloldal nem a magyarok, hanem az ukránok oldalán áll."

(MTI nyomán)