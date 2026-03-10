Anyaország :: 2026. március 10. 20:26 ::

A Fidesz képtelen volt rendezni, a Mi Hazánk valós megoldást kínál - devizahiteles lakossági fórumot tartottak Budafokon

A Magyar Jelen stábja a Mi Hazánk budafoki lakossági fórumán járt. Az önkormányzati helyiség meglehetősen szűkösnek bizonyult, hiszen – bár péntek délután volt, amikor már mindenki szívesen siet haza – több mint félszáz érdeklődő volt kíváncsi Novák Előd (a Mi Hazánk alelnöke, a körzet országgyűlési képviselőjelöltje) és dr. Fiszter Zsuzsanna (a párt gazdasági kabinetjének vezetője, Borsod vármegyei képviselőjelölt) tájékoztatójára.

Elsőként dr. Fiszter Zsuzsanna emelkedett szólásra, aki jogi végzettsége révén országosan ismert arról, hogy keményen beleáll olyan ügyekbe, melyekben elsősorban a „fehérgalléros bűnözök” érintettek. Elmondta, mi a jelenlegi helyzet azokkal a devizahiteles ügyekkel, perekkel, melyekben valamilyen módon szinte az egész ország lakossága érintett.

Kiemelte: bár a kormány a devizahitelek forintosításával lezártnak tekinti az ügyet, a Mi Hazánk ezt a lépést korántsem tartja megoldásnak, és élesen szembehelyezkedik a jelenlegi gyakorlattal.

Rámutatott, hogy nemzetközi példák bizonyítják: lett volna kiút a hitelcsapdából. Ha ezeket hasznosította volna az állampárt, nem kellene attól tartani, hogy egy talán meggondolatlan, rossz konstrukciójú hitel felvétele miatt – illetve a részletek befizetésének elmaradása végett – még ma is sokaknak a feje felett lebeg a kilakoltatás réme.

Nem csupán a lakossági végrehajtások, hanem a céges felszámolások is aggasztók, hiszen utóbbiak köré – politikai háttérszéllel – egy kiterjedt és szövevényes, maffiaszerű hálózat szerveződött.

Mindkét esetben – a végrehajtások és a felszámolások vonatkozásában – átfogó reformokra lenne szükség. Szintén külföldről vett példákat említve, törvényileg lehetne szabályozni, hogy ezek a tevékenységek nonprofit módon működjenek, ami megakadályozná, hogy sokszor jelképes összegekért juthassanak ingatlanokhoz, vállalkozásokhoz azok a bennfentesek, akik jó kapcsolatot ápolnak felső szintű kormánykörökkel.

Beszéde végén megemlítette, hogy sok esetben vizsgálni kellene a közjegyzők felelősségét is, illetve szabályozni azt, hogy csak szinte bemondás alapján – ha az adóssággal vádolt fél nem tud reagálni az ellene kibocsátott fizetési meghagyásra – ne lehessen valakinek a tulajdonát végrehajtás alá vonni.

Ezután Novák Előd országgyűlési képviselő szólt a lakossági fórum résztvevőihez. Kiemelten a politikusbűnözés elterjedéséről beszélt, azokról az emberekről, akik pártbeli vagy politikai helyzetüket kihasználva visszaélnek a hatalmukkal, összeköttetésükkel, s pozíciójukat nem a köz érdekében, hanem saját meggazdagodásukra használják.

A politikusbűnözéssel kéz a kézben jár a korrupció, olyan hatalmi és anyagi összefonódások alakultak ki az elmúlt évek alatt Magyarországon, amelyek felszámolását a Mi Hazánk az elsődleges feladatai között tartja számon.

Ahhoz, hogy ez az elsősorban a politikai felső vezetésre jellemző bűnözési forma ennyire elterjedhetett, nagyban hozzájárult, hogy a magas szinteken lévő bűnelkövetőket védi a mentelmi jog. A Mi Hazánk szerint erre az intézményre semmi szükség, a törvény előtt legyen minden ember egyenlő, mindenkinek egyaránt felelnie kelljen az elkövetett cselekedetiért. Ha pedig azokkal áthágta a törvényt, akkor bűnhődnie is kell, a törvény által megszabott, megérdemelt módon.

A két előadás után – melyekben az idő rövidsége miatt csak érinthették a megjelölt problémákat – a lakossági fórum interaktívvá vált, a jelenlévők mindkét politikushoz intézhettek kérdéseket, tehettek a témákban észrevételeket. Mint az várható volt: a legtöbb felszólalás, kérdés, végrehajtási témában érkezett az előadókhoz. Nagyon sok felszólaló személyes sérelmeit, kálváriáját mesélte el, illetve kért tanácsot, jogi segítséget az ügyében. Többen elérhetőséget cseréltek az előadókkal, akik megígérték, hogy az ügyek pontosabb megismerése után, erejükhöz mérten segítik majd azokat, akiket valamilyen törvénytelenségből fakadó hátrány ért.

Bár lett volna még kérdés, az idő előrehaladtával – hiszen ekkor már majd három órája tartott a fórum – a szervező, a Mi Hazánk budafoki szervezetének elnöke lezárta a fórumot. Aki nem kapott szót, az még külön, négyszemközt elmondhatta problémáját, konzultálhatott az előadókkal – így biztosítva volt, hogy senkinek nem kellett dolga végezetlenül hazamennie.

Visszamenőlegesen is kártalanítanák a hitelfelvevőket

A fórum befejezése után dr. Fiszter Zsuzsanna külön is adott interjút a Magyar Jelen számára.

– Milyen visszajelzéseket kapott a budafoki fórumon: mennyire határozza meg még ma is a közhangulatot a korábbi devizahitelezés okozta társadalmi trauma?

– Hogy ha nem is a fórumokat nézem, hanem egy átlagos napunkat, ott is a megkeresések nagy része a devizás hitelekhez kötődik, szóval, minden nap érzékeljük, hogy ez még mindig komoly problémája nagyon sokaknak.

Úgy vélem, a Fidesz részéről hiányzott a valódi szándék a megoldásra: a hitelek forintosítása, amivel rendre védekeznek, nem volt több puszta látszatintézkedésnél.

Megjegyzem egyébként, olyan is előfordult, hogy az adós rosszabbul járt a forintosítással, mint anélkül járt volna.

A Nemzeti Eszközkezelő működése is kudarcot vallott: ahelyett, hogy átfogó megoldást nyújtott volna, célzottan csak egy bizonyos rétegnek – jellemzően a cigányságnak – segített. Emiatt a program inkább tekinthető szavazatszerző eszköznek, mint valós megoldásnak.

– Milyen érdemi képviseletet vagy jogi segítséget várhatnak a Mi Hazánktól a devizahitel-csapdába került polgárok?

– Meglehetősen szűkek a lehetőségeink, mert jogsegélyszolgálatot nem üzemeltetünk – így jogi képviseletet sajnos nem tudunk ellátni –, ennek ellenére minden tőlünk telhetőt megadunk a hozzánk fordulóknak.

A legalapvetőbb, hogy adunk számukra egy általános jogi tájékoztatást. Ha valaki ennél többet szeretne – akár jogi támogatást –, akkor próbálunk olyan képviselet keresni a számára, akik megbízhatók, és ezzel a témával már régóta foglalkoznak. Sajnos elég gyakran halljuk azt, hogy egyes ügyvédek kihasználják a nehéz helyzetekben lévőket, csak a pénzüket veszik el a hozzájuk fordulóknak, valódi segítséget pedig nem adnak. Mi ezt olyan formában kerüljük el, hogy olyan ügyvédeket ajánlunk, akik valóban segíteni akarnak, s értenek is ehhez a területhez. Megjegyzem, szinte minden devizás ügy egyedi, hiszen más-más banktól vették fel a kölcsönöket, eltérő szerződési feltételekkel és közjegyzői dokumentumokkal. Úgyhogy ezért is nehéz egy kaptafára húzni ezeket az ügyeket, de egy általános – számukra hasznos – tájékoztatást mindenféleképpen tudunk adni, még akkor is, ha a konkrét ügyet csak nagy vonalakban ismerjük.

– A mostani lakossági fórum iránt igen jelentős volt az érdeklődés. Tervezik-e a rendezvénysorozat folytatását más helyszíneken is?

– Igen, folyamatosan érkeznek a meghívások: ezen a héten Hatvanba, április tizedikén pedig Törökbálintra megyek, Novák Előddel közösen. Utóbbi találkozó már a választások előtti véghajrá egyik kiemelt eseménye lesz.

– Ön szerint várható érdemi fordulat vagy bármilyen előrelépés a devizahitelesek ügyében a választásokat követően?

– Én bízom benne, hogy változhat – ezért harcolunk folyamatosan –, és erre van reális esély. Az, hogy milyen mértékben, nyilván függ a választási eredményektől, így attól is, hogy a Mi Hazánk milyen erős képviselettel kerül be az új Országgyűlésbe.

Mi az Országgyűlésben a továbbiakban is úgy fogunk tevékenykedni, hogy a devizahitelesek kérdése a valós megoldásig napirenden maradjon.

A Mi Hazánk álláspontja szerint visszamenőlegesen is szeretnénk kártalanítani a hitelfelvevőket, adósokat, és ebbe beletartoznak azok is, akik már eleddig kifizették tartozásukat.