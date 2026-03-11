Anyaország, Videók :: 2026. március 11. 17:27 ::

Megint besegítettek a Fidesz kampányába az ukránok: egy nyugdíjas képviselő a családját emlegette, mire Orbán drámainak szánt videóban hívogatta a lányait

Hrihorij Omelcsenko volt ukrán képviselő szavai után Orbán Viktor miniszterelnök hangsúlyozta, mindenkit arra kért a családjából, hogy vegye komolyan a fenyegetést, de ne ijedjen meg.

Egy Pryamy TV nevű YouTube-oldalra felkerült videó szerint Hrihorij Omelcsenko ukrán politikus, korábbi képviselő, az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt tisztje megfenyegette Orbán Viktort és családját: „Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hová jár ki, kikkel találkozik, és így tovább. Ezért ha Orbán nem változtatja meg Ukrajnával szembeni ukránellenes álláspontját, és továbbra is Putyin háborús bűneinek cinkosa marad, emlékezzen arra, hogy a KARMA soha nem bocsátja meg senki bűneit. A KARMA elől nem lehet elmenekülni, nem lehet elrejtőzni, és nem lehet milliárdokkal megvásárolni. Gondolkodjon el Orbán az öt gyermekén, hat unokáján”.

Orbán Viktor ezt követően közzétett egy Facebook-videót, amelyben a lányaival beszélt telefonon. „Biztos látni fogod majd a hírekben, hogy az ukránok megfenyegettek, most már nemcsak engem, hanem titeket is, gyereket, unokát” – fogalmazott hívás közben a kormányfő, hozzátéve:

Csak azért hívlak, hogy ne ijedj meg. Ha valami baj van, vagy látsz valamit, szólj. Komolyan kell venni, de nem szabad megijedni. Vigyázz magadra.

(Index nyomán)