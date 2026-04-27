2026. április 27. 20:08

Rubio: a keményvonalasok két csoportja között feszül a politikai megosztottság Iránban

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint az Iránon belüli hatalmi megosztottság a realista keményvonalasok és a vallási alapú keményvonalasok között húzódik, és ez nehezíti az egyeztetéseket a konfliktus rendezéséről.

A miniszter a Fox News hírtelevíziónak hétfőn adott interjúban kifejtette, az amerikai küldöttség azzal szembesül, hogy a tárgyalóasztalnál velük szemben ülő iráni képviselők sokszor saját országuk vezetésének egyes tagjaival is vitában vannak.

A tárgyalások gyakorlati menetét nehezítő akadályozó tényezőként említette, hogy az iráni küldöttség tagjainak sokszor saját országuk más vezetőivel is egyezkedniük kell arról, hogy "mibe egyezhetnek bele, mit ajánlhatnak, mit hajlandóak megtenni, sőt arról is, hogy kivel hajlandóak találkozni".

Rubio kifejtette, hogy az iráni vezetés felosztása politikai irány szerint "mérsékeltekre" és "keményvonalasokra" hibás, mert az Irán kormányzatán belüli mély megosztottság azok között húzódik, akik felismerik azt, hogy az országnak működnie kell, és azok közt, akik számára a teológiai elvek mindent felülírnak.

"Az Iszlám Forradalmi Gárda vezetői mellett a legfelső vezető és az őt körbevevő tanács is azon keményvonalasok közé tartozik, akiket a teológia mozgat. És mellettük ott vannak a politikai osztály tagjai, mint a külügyminiszter, az elnök és a házelnök, akik szintén keményvonalasok, de ők megértik azt, hogy egy országnak rendelkeznie kell gazdasággal, az embereknek enniük kell, és meg kell találni annak módját, hogy fizessék a béreket, és a kormányzatot működtessék" - fogalmazott az amerikai külügyminiszter.

Rubio hozzátette, hogy "sajnos azok a keményvonalasok rendelkeznek az alapvető hatalommal, akikben a jövőről egy apokaliptikus kép él".

(MTI)