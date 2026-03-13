"Indul a vonat Auschwitzba" - náciveszélyt "leleplezve" közölt "bizonyítékot" a fideszes szektalap a Tisza debreceni jelöltjéről

A Hetek hozott nyilvánosságra egy olvasói képet, amin állításuk szerint a Tisza Párt debreceni jelöltje látható egy régi fotón a Loki ultrái között, amint karlendít.

A Hetek oldalán pénteken jelent meg kép, amelyen egy olvasójuk állítása szerint a fiatal Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt sajtófőnöke és debreceni képviselőjelöltje látható, amint a DVSC Szívtiprók Ultras Debrecen nevezetű szurkolói csoportjának vonulásán kart lendít a 2010-es évek elején.



Lehet, hogy aduásznak szánták, de ez kevés lesz (forrás: Hetek)

A fényképet a Hit Gyülekezete lapja szerint egy szurkoló készítette egy 2010-es évek elején történt SZUD-vonulásról. Az elvakultságig filoszemita és fideszes orgánum azzal az állítással hívta fel a figyelmet a náciveszélyre, mely szerint a DVSC legrégebbi és legismertebb szurkoló csoportjának a 2000-es és 2010-es években többször is volt szélsőséges megnyilvánulása, annak idején gyakran zendült fel a lelátókon az „Indul a vonat Auschwitzba…” kezdetű hírhedt antiszemita rigmus is.

A Tisza Párt a lap megkeresésére azt válaszolta, hogy valóban Tárkányi látható a képen, miközben az ultracsoport a DVSC meccsére vonult Nyíregyházán. A felvétel azonban nem a 2010-es évek elején, hanem 2006 tavaszán, vagyis 20 éve készült. A párt azt írta:

a kézmozdulat a cikkben sugalltakkal ellentétben nem náci karlendítés, Tárkányi Zsolttól a lehető legtávolabb állnak a szélsőséges eszmék és reméljük, hogy hasonlóval a Loki szurkolóit sem vádolja senki.

A Tisza azt is hozzátette, hogy a fotó aközben készült, miközben a debreceni jelölt a társaival a DVSC egyik népszerű szurkolói dalát éneklik, ami így hangzik: „Hajrá, Loki! Hajrá, Loki! Te vagy a mi istenünk. Érted élünk, érted halunk, érted bármit megteszünk!”

A párt sajtóosztálya végezetül azt is írta, hogy a debrecenieket valószínűleg jobban fogják érdekelni azok a fényképek, amelyek nem 20 éve, hanem a közelmúltban készültek a helyi akkumulátorgyárakban, és amelyeket Tárkányi a következő időszakban fog nyilvánosságra hozni.

Frissítés: Ütik a náci vasat a lelki szadeszosok, amíg csak lehet

A szélsőcionista Mandiner persze nem adja fel, a "legszebb" SZDSZ-es hagyományokat felidézve így kapaszkodik a témába, és az alábbi módon próbálja a talán még a saját főnökeinél is globalistább és mindenképp még liberálisabb Tiszát összenácizni, ami annyira szánalmas, hogy csak röhögni lehet rajtuk.

Radnai Márk gyengén adja elő: náci karlendítést bemutató párttársa szerinte csak integet Kínosan mentegeti párttársa, Tárkányi Zsolt karlendítését a Tisza alelnöke. Radnai Márk a HírTV-nek nyilatkozva megpróbálta elbagatellizálni az esetet. Magyar Péter pártja hivatalosan is elismerte, hogy képviselőjelöltjük, a volt RTL-es riporter, Tárkányi Zsolt látható a nyilvánosságra került felvételen, melyen jólláthatóan náci karlendítést mutat be. Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke azt állította a HírTV megkeresésére: nem hallott az ügyről, illetve megpróbálta elbagatellizálni az esetet. Tárkányi Zsolt a náci karlendítést idéző fotón mindössze integet. A HírTV-n felidézték: korábban a hasonló botrányba keveredett jobbikos politikusok ugyancsak integetéssel magyarázták a róluk kikerült kínos felvételeket.

(Kuruc.info - 24 - Hetek nyomán)