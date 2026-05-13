Utánzatok forgalmazásáért emeltek vádat egy vietnámi testvérpár ellen

Ismert gyártók, luxusmárkák hamis védjeggyel ellátott parfüm-, ruha- és divatcikkutánzatainak 16 milliárd forintos kárt okozó forgalmazása miatt emelt vádat az ügyészség egy Magyarországon élő vietnámi testvérpár ellen - tájékoztatta a Somogy Vármegyei Főügyészség szerdán az MTI-t.

Azt írták: a két férfi 2020-tól kezdődően kínaiaktól és vietnámiaktól nagy tételben szerzett be utánzatokat. Az áruk tárolására hozzájuk nem köthető cégek nevében raktárakat béreltek Budapesten, az értékesítéshez fotót készítettek az utánzatokról, amelyek alapján partnereik telefonos üzenetküldő alkalmazáson keresztül vagy szóban rendeltek tőlük.

A vádlottak jövedelmező kapcsolatot építettek ki külföldi, jellemzően olasz és német megrendelőkkel is, akiknek egyszerre nagyobb mennyiségű hamisítványt tudtak értékesíteni - tették hozzá.

A vádhatóság beszámolt arról, hogy végül ez okozta a vesztüket: amikor 2025 áprilisában 23 kartondoboznyi hamis parfümöt indítottak útnak Olaszország felé, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának járőrei az M7-es autópálya somogyi szakaszán ellenőrizték a teherautójukat, és lefoglalták az illegális szállítmányt.

A NAV nyomozói ezután felderítették a vádlottak raktárait is, ahol több tízezer parfüm-, ruha- és egyéb divatcikk-utánzatot foglaltak le - fűzték hozzá.

Megjegyezték, a jogtulajdonosoknak okozott 16 milliárd forint vagyoni hátrányból 3 milliárd forint egy luxusórákat gyártó svájci cég kára.

Az ügyészség a bíróságra benyújtott vádiratában iparjogvédelmi jogok megsértésének különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűntette miatt végrehajtandó börtönbüntetés kiszabására tett indítványt a nyomozás során letartóztatásba került, bűnösségüket a velük kötött egyezség alapján beismerő vádlottakkal szemben.