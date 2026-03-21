Anyaország :: 2026. március 21. 14:06 ::

Új állami eredettanúsító védjegyen dolgozik az Agrárminisztérium és a Nébih

Az Agrárminisztérium a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) bevonásával megkezdte egy új állami eredettanúsító védjegy elkészítését - jelentette be az agrárminiszter szombaton Gelejen, az első Dél-Borsodi Agrárkiállítás és Vásár megnyitóján.

Nagy István közölte, az egységes rendszer célja, hogy a vásárlók számára a jövőben a minőség mellett a hazai eredet garanciájának is legyen egy szimbóluma, amely tovább erősíti a termelők, a kereskedők és a vásárlók bizalmát.

A tárcavezető jelezte, a rendszer kialakításánál a Kiváló Minőségű Élelmiszer védjegy tapasztalataira támaszkodnak. A magyar agrárium jövője szempontjából kulcsfontosságú, hogy a fogyasztók tudatosan válasszák a hazai termékeket - mutatott rá a miniszter. Nagy István hozzátette, a magyar eredetet tanúsító védjegy ezt a célt fogja szolgálni. "Ha a vásárlók meglátják, egyértelmű jelzést kapnak arról, hogy olyan terméket tartanak a kezükben, amely mögött magyar munka, magyar tudás, magyar erőfeszítés áll" - jelentette ki.

A miniszter beszédében hangsúlyozta, a termelői vásárok és kiállítások fontos szerepet töltenek be abban, hogy közvetlen kapcsolat alakuljon ki a gazdák és a fogyasztók között, ami erősíti a bizalmat és a hazai termékek megbecsülését. Mint mondta, a magyar termelők által előállított élelmiszerek minősége, biztonsága és frissessége garanciát jelent a vásárlók számára.

Kiemelte, hogy a hazai agrárium ereje a helyi közösségekben, a tudásban és az együttműködésben rejlik. Példaként említette a dél-borsodi térséget, ahol a mezőgazdasági hagyományok és a korszerű feldolgozóipari fejlesztések egyaránt hozzájárulnak a versenyképes termékek előállításához.

Nagy István rámutatott, a magyar mezőgazdaság egyre erősebb nemzetközi versenyben működik, ezért különösen fontos a hazai termelők védelme és a feldolgozottsági szint növelése. Hozzátette, a kormány célja az erős vidék és az erős agrárium, amely egyszerre őrzi a hagyományokat és képes alkalmazkodni a jövő kihívásaihoz.

A tárcavezető szerint mindehhez elengedhetetlen a fogyasztók tudatos döntése, mert hosszú távon ez biztosíthatja a magyar gazdák megélhetését és a vidéki közösségek fennmaradását.

Nagy István közölte, a kormány az elmúlt években jelentős forrásokat biztosított az ágazat fejlesztésére, különösen a feldolgozóipar megerősítésére. Ennek célja, hogy a magyar termelők ne csak alapanyagokat állítsanak elő, hanem magasabb hozzáadott értékű termékekkel jelenjenek meg a piacokon. Minél nagyobb a feldolgozottság mértéke, annál versenyképesebb a magyar agrárium és annál stabilabb megélhetést biztosít a gazdálkodók számára - hangsúlyozta a miniszter.

Jakab István az Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke szerint Gelej példát mutat abból, miként lehet helyi kezdeményezésekkel és összefogással fejlődést elérni. Hangsúlyozta, a településen tapasztalható kreativitás és tenni akarás országosan is követendő. Azok a közösségek lehetnek igazán sikeresek, amelyek saját elképzeléseiket képesek megvalósítani - emelte ki.

Tállai András, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára, a térség fideszes országgyűlési képviselője köszöntőjében kiemelte, a Dél-Borsodi Agrárkiállítás és Vásár létrejötte a helyi gazdák, a szakmai szervezetek és a kormányzati együttműködés eredménye.

Úgy fogalmazott, fontos, hogy a gazdálkodók és a döntéshozók közvetlen kapcsolatban legyenek, megismerjék egymás tapasztalatait és problémáit. Hozzátette, a rendezvény lehetőséget ad a térség agráreredményeinek bemutatására, és hozzájárulhat ahhoz is, hogy a gazdák és a kormányzat közötti együttműködés tovább erősödjön.

Az első Dél-Borsodi Agrárkiállítás és Vásáron közel húsz termelő és önkormányzat mutatkozott be.

(MTI)