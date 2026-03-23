2026. március 23. 10:25

"Így zajlik a magyar-orosz diplomácia" - Panyi Szabolcs közzétett egy teljes Szijjártó-Lavrov-beszélgetést

Panyi Szabolcs Facebook-oldalán reagált arra, hogy egy hangfelvétel alapján Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter telefonszámát kiadta egy meg nem nevezett európai állam titkosszolgálatának.

Az újságíró közzétette egy telefonbeszélgetés leiratát, amely elmondása szerint 2020 februárjában történt Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter, valamint Szergej Lavrov orosz külügyminiszter között.

Szijjártó Péter: – Helló, Szergej, itt Péter. Köszönöm, hogy beszélsz velem. Ha jól értem, Münchenben vagy a konferencián, ugye? Szergej Lavrov: – Igen, Münchenben vagyok. SzP: – Nem akarlak zavarni, de a miniszterelnök kért meg rá, mert lenne egy egészen nagy kérésünk hozzád. Ahogy tudsz róla, választások jönnek Szlovákiában február 29-én, és számunkra kulcsfontosságú, hogy az ottani koalíció folytatni tudja. Megértem, hogy ez furcsának hangozhat magyar konzervatívoktól, de a szociáldemokraták győzelmében reménykedünk, mivel ők az egyetlen racionális erő a szlovák politikában, akik külföldi befolyás nélkül működnek. Az összes többit gyakorlatilag Soros pénzeli. Ha az ellenzék nyer, az tragédia lenne a közép-európai együttműködésnek. Az is fontos, hogy a házelnök Danko Szlovák Nemzeti Pártja átlépje az 5 százalékos küszöböt. Reméljük, hogy sikerül nekik, de az egyetlen esély a koalíció folytatására, ha a kormányzó párt megnyeri a választást. A miniszterelnök Pellegrini itt volt tegnap, és azt mondta nekünk, hogy ha a ti miniszterelnökötök vendégül látná őt akár csak fél órára, az nagy segítség lenne a választások megnyeréséhez. Azt mondta nekünk, hogy ez sokkal fontosabb a [szlovák] társadalomnak, mint egy washingtoni út. Ezért megkért minket, hogy kérjünk meg téged, de magunktól is erre kérnénk, hogy meg lehetne-e szervezni egy ilyen dolgot, hogy a te miniszterelnököd vendégül látja a szlovák miniszterelnököt Moszkvában valamikor februárban... SzL: – Ez egy nagy kérés, de átadom a miniszterelnöknek. SzP: – Megértem. Nagyszerű lenne, ha sikerülne megszervezned. Pellegrini a segítségünket kérte ebben az ügyben, mivel tudja, hogy milyen jó a kapcsolatunk, és hogy az elnökeink közt is jó a kapcsolat. Ezért bízott meg minket ezzel. SzL: – Péter, továbbítom ezt a kérést még ma, és kapcsolatba lépek, amint van bármi fejlemény. SzP: – Köszönöm. Hadd hangsúlyozzam még egyszer, mennyire fontos nekünk, hogy a koalíció [Szlovákiában] folytatni tudja. Ha nem tudnák folytatni, nincs esély pragmatikus együttműködésre Közép-Európában, és rengeteget veszítenénk. SzL: – Megértettem. SzP: – Nem is tudod, mennyire hálás vagyok ezért a beszélgetésért. Ez a barátság jele. SzL: – Bármikor, barátom. A legjobbakat.

„A fenti beszélgetést egy európai uniós ország nemzetbiztonsági szolgálata rögzítette, annak tartalmáról pedig már 2024 márciusában írtam egy cikkben. Igen, tényleg így zajlik a magyar–orosz diplomácia” – közölte az újságíró.

Panyi Szabolcs a kiszivárgott hangfelvétellel kapcsolatban arról számolt be, hogy a „Mandiner állításával szemben például nem azért tudják európai nemzetbiztonsági szolgálatok lehallgatni Szijjártó Péter és Szergej Lavrov beszélgetéseit, mert én Szijjártó Péter számait odaadtam nekik. Ahogy a fent közzétett beszélgetésleiratból is látszik: már 2020-ban is rögzítette egy európai szolgálat Szijjártó Péter és Szergej Lavrov kommunikációját, amikor épp a szlovák választásokkal kapcsolatban machináltak. Amiről a Mandiner által közzétett beszélgetésben a forrásom és köztem valóban szó volt, az a következő: elkértem a forrástól azokat a telefonszámokat, melyeken Szijjártó Péter és Szergej Lavrov egymással kommunikálni szokott, hogy ezeket összevessem egy európai ország nemzetbiztonsági szolgálatától kapott információkkal.”

Az oknyomozó újságíró szerint a magyar miniszter szivárogtatásával kapcsolatos információkra már hetekkel ezelőtt rákérdezett a magyar nemzetbiztonsági szolgálatoknál, így szerinte ők is pontosan tudták, hogy készül erről anyaga.

A mai magyar hatalmi rendszerben azonban a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok csupán kiszolgálják a mindenkori kormányt, így nincs hatalmukban például kémelhárítási vizsgálatot indítani egy miniszter ellen – írta. Majd megjegyezte, hogy a hétfőn megjelent cikk egy elővágás, amivel a Szijjártó Péter „orosz információátadásairól szóló nyomozásomat próbálták átkeretezni”.

Mint írja, „kicsit bonyolult, de a lényeg, hogy azt próbáltam kideríteni: valóban csak azon a két telefonszámon zajlik-e Szijjártó Péter és Szergej Lavrov közt a szivárogtatás”, amit a magyar miniszter saját környezete tudomása szerint használ. „Vagy esetleg létezik-e egy harmadik szám és harmadik eszköz, amin érzékenyebb, úgynevezett ügynöki kommunikáció zajlik, és amiről Szijjártó Péter saját környezete se tud” – jegyezte meg Panyi Szabolcs.

Lavrov állítólagos tájékoztatásáról ezt írta:

Ahogy a Washington Post megírta: előfordul, hogy Szijjártó a tanácskozás szünetében kimegy, és gyakorlatilag élőben tájékoztatja a teremben elhangzottakról orosz kollégáját. Ez gyakorlatilag teljesen köztudott a legfelső európai politikai körökben, mivel Szijjártó ráadásul nyílt vonalon beszél Lavrovval. Magyar kollégái hiába figyelmeztették évek óta, hogy ne nyílt vonalon beszéljen, Szijjártó mégis ezt teszi. Ezekbe a beszélgetésekbe így – mivel az EU-tanácskozások szigorú biztonsági körülmények közt zajlanak – számtalan európai uniós nemzetbiztonsági szolgálat bele tud hallgatni. A nyomozásom során ilyen bizonyítékokhoz próbáltam hozzájutni, melyekből kiderül, hogy Szijjártó az oroszoknak bizalmas EU-s információkat ad át. Ahogy egy európai uniós ország nemzetbiztonsági tisztviselője fogalmazott: ez a típusú információátadás megítélése szerint politikai hírszerzésnek minősül. (...) Ha jól számolom, a munka során összesen kb. hét európai uniós ország tisztviselőjével beszéltem, akik megerősítették: tudnak róla, hogy Szijjártó Péter folyamatosan bizalmas információkat ad át Szergej Lavrovnak és más oroszoknak. Egyikük Gabrielius Landsbergis, Litvánia volt külügyminisztere. Vele 2024 körül egy NATO-ország képviselője osztotta meg a szivárogtatás tényét. „Folyamatos a kommunikáció Szijjártó Péter és Szergej Lavrov között, mondta ez az illető. Azt is állította, hogy konkrétan az EU Külügyi Tanácsának üléseiről szivárognak ki információk – vagyis a tagállamok közötti érzékeny diplomáciai egyeztetések Lavrov kezébe jutnak” – mondta nekem Landsbergis.

(Index nyomán)