2026. március 23. 09:17

Egy újságíró kiadta Szijjártó számát egy külföldi szolgálatnak - a miniszter "lehallgatásáról" fog szólni most a kampány

A Mandiner birtokába jutott egy hangfelvétel, amelyen a Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs bizalmas beszélgetést folytatott egy ismeretlen, titokzatos nővel. A hangfelvétel egyik legsúlyosabb része, hogy Panyi arról beszél, kapcsolatban áll egy európai uniós ország állami szervével. Állítása szerint ennek a külföldi szolgálatnak átadta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint beszélgetőpartnere telefonszámát is, ami lehetőséget teremthetett a kommunikáció megfigyelésére, írja az Index.

Panyi a felvételen úgy fogalmaz:

én megadtam nekik [...] két számot. Mondták, hogy ők is ezt a két számot látják. (...) Tőled kértem el a számaidat. A te számodat, meg a Péterét.

Arra a kérdésre, hogy melyik állami szervről van szó, nem adott konkrét választ, mindössze annyit mondott: „azt nem mondhatom el”, majd kérte partnerét, hogy az elhangzottakat ne ossza meg másokkal.

A híváslista megfigyelése még nem lehallgatás

A beszélgetésből az is kiderül, hogy a meg nem nevezett külföldi szerv rálátással rendelkezhetett Szijjártó Péter telefonhívásaira. Panyi ezt így írta le:

ez úgy működik, hogy figyelnek egy számot, és nekik az van meg, hogy az a szám kivel beszélt, és azt látják, hogy ki hívja azt a számot, vagy az a szám kit hív.

A hanganyag egy későbbi részében a nő a Tisza Párt ismert politikusairól kérdezi Panyit, Kapitány Istvánról és Orbán Anitáról. A két politikusról mint újonnan bemutatottakról beszél a nő, így a hangfelvétel január végén, február elején készülhetett. Az újságíró elmondása szerint Kapitányt nem ismeri, Orbán Anitát viszont közeli ismerősének tekinti: „kvázi barátom.”

Panyi részletesen beszélt kapcsolatuk hátteréről is, amelyet „sötét titokként” jellemzett: elmondása szerint már 2009–2010 körül együtt dolgoztak egy kampánycsapatban, amikor Orbán Anita még fideszes jelölt volt. Hozzátette, hogy jelenleg is segíti őt szakmai kérdésekben, és olyan bizalmi viszonyban vannak, hogy akár személyi javaslatokat is tehet:

Olyan helyzetben találtam magam, hogy én így javasolhatok majd neki embereket, hogy kiket tartson meg, kiket rúgjon ki.

A beszélgetésen az is elhangzik, hogy egy esetleges kormányváltás után Panyi bizonyos dokumentumokhoz is hozzáférhetne. Mint mondta: „ha váltás van, akkor én ezeket meg tudom tudni neked. (...) Megmondom az Anitának, hogy nézzen bele, hogy mi volt ez.” A nő erre reagálva megjegyezte: „látod, nincs is rám szükséged, belenézhetsz mindenbe”.

A felvétel további részében Panyi arról is beszél, hogy hozzáférhetett Szijjártó Péter telefonbeszélgetéseihez, sőt felajánlja, hogy meg is mutatja azokat. Bár végül azt mondja, hogy nincsenek nála, egy iPodot mutat, amelyet állítása szerint a Pegasus-ügy idején kezdett használni, hogy elkerülje a lehallgatást.

Konkrét példaként említ egy állítólagos beszélgetést Szergej Lavrov és Szijjártó között, amely szerinte arra utal, hogy 2020-ban a magyar külügyminiszter segített megszervezni Peter Pellegrini szlovák elnök moszkvai látogatását a szlovák választási kampány idején. Panyi ezt úgy értelmezte, hogy ez „jól jött” Pellegrininek, tekintettel a szlovák társadalom „oroszbarát beállítottságára”. Hozzátette: „nekem ezek a beszélgetések megvannak, hiszen vannak szolgálatok, titkosszolgálatok, akik ezeket lehallgatják.”

A Mandiner cikke kitér Panyi Szabolcs nemzetközi kapcsolataira is. Megemlíti, hogy ösztöndíjasként az Egyesült Államokban, az Arizona State Universityn tanult, majd a Direkt36 és a VSquare.org munkatársa lett.

A felsorolásban szerepel továbbá, hogy Panyi részt vett az amerikai külügyminisztérium Edward R. Murrow Press Fellowship nevű programjában is. A cikk megjegyzi, hogy az ösztöndíj névadója, Edward R. Murrow a hidegháború idején a külföldi újságírók befolyásolásában játszott szerepet. A programban (amit a lap szerint csak a CIA kiképzőtáborának Panyin kívül más magyar szereplők is részt vettek, köztük Vörös Szabolcs, Gulyás Márton és Ficsor Ádám.

Orbán máris rácuppant az ügyre

Orbán Viktor utasította az igazságügyi minisztert, hogy vizsgálja ki azt az ügyet, amelyben egy hangfelvétel szerint Panyi Szabolcs tényfeltáró újságíró kiadhatta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy külföldi titkosszolgálatnak, amely így ráláthatott a miniszter hívásaira.

Orbán Viktor miniszterelnök a kormányból az elsők között reagált az ügyre: "Egy kormánytag lehallgatása súlyos támadás Magyarország ellen. Utasítottam az igazságügyi minisztert, hogy a Szijjártó Péter lehallgatásával kapcsolatos információkat haladéktalanul vizsgálja ki" – fogalmazott Facebook-oldalán.

A hős minisztert nem lehet megfélemlíteni, folytatja a békeharcot

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn döbbenetesnek nevezte a Mandiner friss cikkét, miszerint "egy magyar újságíró aktív közreműködésével hallgatta le egy vagy több külföldi titkosszolgálat".

"Most, hogy mi a jogi meghatározása annak, ha egy magyar állampolgár ilyen típusú kapcsolatot tart fenn egy külföldi titkosszolgálattal, azt nem tudom, de ami durva az az, hogy ez a külföldi szolgálatokkal aktív kapcsolatot fenntartó magyar újságíró a Tisza Párt legbelső köreihez tartozik. Ez a külföldi szolgálatokkal aktív kapcsolatot fenntartó magyar újságíró, Orbán Anita barátja" - mondta a minisztérium közleménye szerint.

"Ez a külföldi szolgálatokkal aktív kapcsolatot fenntartó magyar újságíró dönthetné el, hogy kik dolgozzanak egy Tisza párti külügyminisztériumban, és férhetne hozzá mindenfajta anyagokhoz egy Tisza párti külügyminisztériumban. Ebből látszik, hogy hogyan épülne fel egy ukránbarát kormány ukránpárti külügyminisztériuma" - tette hozzá.

Szijjártó Péter ugyanakkor leszögezte, hogy hiába a nyomásgyakorlás, hiába a titkosszolgálati akciók, a kormány nem adja fel a magyar nemzeti érdeket.

"Továbbra is harcolunk azért, hogy Magyarországot ne tudják háborúba vinni. Továbbra is világossá tesszük, hogy a magyar emberek pénzét nem engedjük Ukrajnába vinni, nem engedjük, hogy az ukránok bejöjjenek az Európai Unióba és továbbra is harcolunk az olcsó energiáért. Április 12-én pedig a magyarok eldönthetik, hogy békében és biztonságban akarnak-e élni" - összegzett.

Panyi: az orosz titkos hálózat Orbán elleni merénylet kamuvideóját kezdte terjeszteni

Az orosz titkosszolgálatokhoz kötődő Matrjoska online dezinformációs hálózat olyan kamu videókat és egyéb tartalmakat terjeszt, melyekben Orbán Viktor elleni merényletről vagy puccsról terjesztenek kamu híreket – írta Facebook-oldalán Panyi Szabolcs.

Az újságíró szerint a hálózat az ukrán–magyar feszültséget próbálja tovább élezni.

A Matrjoskának nevezett – a tartalmak forrását különféle álcarétegekkel elmaszkoló – bothálózat most új, még keményebb tartalmú álhíreket kezdett el pörgetni, elsősorban az X platformján. Mindez azzal párhuzamosan történik, hogy a Washington Post szerint az orosz hírszerzés, az SZVR aktív intézkedésekkel foglalkozó részlege egy önmerénylet tervét dolgozta ki, mely szerintük megfordíthatná a kampányt, és győzelemre segíthetné Orbán Viktort.

A Matrjoska orosz dezinformációs hálózat ehhez kapcsolódva most egy állítólagos merényletkísérletről, illetve egy „Magyarországon szerveződő puccskísérletről” terjeszt kamuvideókat – utóbbival azt akarják sugallni, hogy ha Orbán Viktor megnyerné a választást, ellene szerveződne puccskísérlet.

A botok által terjesztett friss videókról a Matrjoska működését vizsgáló orosz Bot Blocker projekt (@antibot4navalny az X-en) az Agentstvo orosz ellenzéki oknyomozó oldallal osztotta meg elemzése részleteit.

Az Orbán elleni esetleges merényletre utaló első videót március 17-én tették közzé. A videót – szokásos orosz módszerrel – úgy próbálják beállítani, mintha az a Deutsche Welle felvétele lenne. A kamuanyag azt állítja, hogy „egy csoport ukrán menekült halálos sérüléseket szenvedett Magyarországon, miközben házilag készített robbanószerkezetet próbáltak felrobbantani Orbán Viktor miniszterelnök irodája közelében”. A botok által mesterségesen felduzzasztott megtekintésszámoknak köszönhetően a videót tartalmazó bejegyzés mintegy százezer megtekintést gyűjtött.

Két nappal később egy, a „Moldovai Televízió és Rádió” (TRM) logójával ellátott videót tettek közzé, amely hamisan azt állította, hogy a magyarok ukránoktól kapnak üzeneteket, amelyek „fegyverbe szólítják őket, ellenállásra biztatják a hatóságokkal szemben, és Orbán meggyilkolására buzdítanak”.

Egy harmadik, az ukrajnai United24 médiaplatform logójával ellátott videó pedig hamisan azt állította, hogy Oleh Tatarov, az ukrán elnöki iroda elnökhelyettese felszólította a magyarokat, hogy „vérükkel szavazzanak”. A videó szerint Tatarov arra buzdított, hogy az emberek fogjanak fegyvert, és „véres forradalommal érjék el Magyarország felszabadítását”. Ez a bejegyzés 23 000 megtekintést ért el.

Egy március 20-án közzétett másik videó (a hozzá tartozó bejegyzés 24 000 megtekintésnél jár) pedig hamisan azt állította, hogy Jevhen Hmara, az SZBU megbízott vezetője közzétette Orbán személyes adatait az X platformon – köztük lakáscímeit – „Cselekedj!” felhívással. A bejegyzés szerint „Ukrajna lángra akarja lobbantani a véres forradalmakat Európa-szerte, Magyarországgal kezdve.”

A Matrjoska-hálózat egy másik videójában Eliot Higginsről, a Bellingcat oknyomozó oldal alapítójáról állítja hamisan, hogy állítólag azzal vádolta az ukrán SZBU-t, hogy „tervet dolgozott ki Magyarország erőszakos hatalomátvételére”.

Panyi szerint volt olyan videó is, amely a The Kyiv Independent tartalmának maszkírozta magát, és azt az álhírt próbálta terjeszteni, hogy az ukrán kulturális minisztérium egy Orbán Viktor elleni erőszakra és puccsra buzdító graffitiművész munkásságát ismerte el hivatalosan.

Az újságíró azt is hozzátette a Bot Blocker projekt képviselője alapján, hogy a Kreml által működtetett hálózatnál korábban nem találkoztak azzal, hogy katonai puccsal riogatott volna arra az esetre, ha egy Kreml-barát jelölt nyeri meg a választást. Ez tehát újdonságnak számít. A Matrjoska-hálózathoz kötődő profilok március 13-án kezdtek a magyar választáshoz kapcsolódó videókat közzétenni. Március 19-től a választások témája már valamennyi videóban megjelent.

(MTI - 24 nyomán)