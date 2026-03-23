2026. március 23. 12:33

Kínai nyelvű Fidesz-plakátok árasztották el Debrecent

Kínai nyelvű, a fideszes kampányanyagokra megszólalásig hasonlító plakátok lepték el hétfő reggelre Debrecent – írja a Debreciner.

A buszmegállókban városszerte kerültek ki a debreceni kormánypárti képviselőjelöltek, Barcsa Lajos, Széles Diána és Antal Szabolcs fotóival ellátott plakátok. A három jelölt egyike sem közölt semmilyen információt az akcióról a közösségi oldalán.



A lap szerint időközben egy fehér furgon járja a várost, és szedik le a kínai nyelvű plakátokat.

Az elmúlt időszakban megnőtt a Debrecenben élő kínai vendégmunkások száma. Tavaly nyáron a CATL akkumulátorgyártó vállalat bejelentette: a magyarok nagy részét kirúghatják a debreceni gyárból, akik helyett kínai munkások érkezhetnek, írja a 24.