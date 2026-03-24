Anyaország :: 2026. március 24. 08:16 ::

Direkt36: titkosszolgálati nyomásra történt házkutatás Tiszát segítő informatikusoknál, aztán kibukott egy gyanús művelet a párt ellen

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) hotline-jára érkezett egy egészen konkrét bejelentés 2025. július 1-én, amelyben az ismeretlen bejelentő alapos részletességgel informálta a hatóságokat, hogy tudomása van róla: két férfi rejtett kamerával akart pornófelvételeket készíteni gyerekekről, és „ezeket aberrált felnőtteknek akarták továbbadni”. A hatóságok a megszokott ügymenethez képest elképesztő gyorsasággal cselekedtek, az ügy feltárását egyenesen Magyarország egyik polgári nemzetbiztonsági szolgálata, a Rogán Antal alá tartozó Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) vette a kezébe. Hogy aztán csakhamar kiderüljön, pornográf felvételeknek nyoma sincs, ellenben kiderült, hogy a két megnevezett férfi a Tisza Pártnak dolgozik (illetve egyikük akkor már csak dolgozott) informatikusként. A Direkt36 legfrissebb tényfeltáró munkája rávilágít arra, hogy az egész ügy egy nagyobb történet része, melynek végcélja az volt, hogy valakik teljes kontrollt szerezzenek a Tisza informatikai rendszere fölött, hogy a kellő időben (a választás előtt) bedönthessék, írja a cikket szemléző 24.hu.

A rajtaütésre alig egy héttel később, július 8-án máris sor került, ami azért is különös, mert hasonló, gyermekpornográfiával kapcsolatos bejelnetések esetén –hacsak nincsenek gyerekek közvetlen veszélyben – a hatóságok nem rohannak azonnal a helyszínre, hanem előtte alapos kutatómunkát végeznek, hogy megalapozzák a házkutatás jogosságát. Itt nem ez történt, sőt az oknyomozó portál szerint még a bejelentés megérkezése előtt jelezte az AH a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) illetékes osztályának, hogy érkezni fog majd egy ilyen jelzés, amivel „mindenképp foglalkozni kell”.

A házkutatás során egy Budapest környéki kisváros családi házához szálltak ki a nyomozók, ahol a 19 éves Gundalfot keresték (a cikk így említi őt az internetes közösségekben használt neve után), egy budapesti rakparton horgonyzó hajón pedig a 38 éves Buddhát (a névhasználat Gundalféhoz hasonló).

Mind Gundalf, mind Buddha esetében lefoglalták az informatikai eszközeiket és adathordozóikat, ezeken azonban nyomát sem találták gyermekpornográfiára utaló jeleknek. Rábukkantak viszont olyan beszélgetésekre és képernyőfelvételekre, amelyek egy olyan akció elkészületeire utaltak, amely célja a Tisza Párt informatikai rendszerének kellő időben történő bedöntése lett volna.

Gundalfot egy Henry nevű (máskor V. E. monogrammal magára hivatkozó), azonosítatlan személyazonosságú egyén próbálta beszervezni, azt követelte tőle, hogy jelentsen neki a párt belső viszonyairól, és szerezzen hozzáférést a párt informatikai rendszereihez. Több olyan utalást is tett neki, hogy jól ismeri a párt belső ügyeit és működését, előre jelezte neki például, hogy ki fog szivárogni a Tisza Párt Discord-szerveréről ellopott adatbázis a Tisza-szigetek egyes tagjainak adataival.

Gundalf nem állt kötélnek, az üzeneteket viszont megosztotta Buddhával. Közben a fiatalabb férfi egy belső konfliktus miatt 2025 elején elhagyta a Tisza Párt kötelékét, de Buddhával kapcsolatban maradt. Henryvel csak látszólag működött együtt, és közben igyekezett minél többet megtudni az ismeretlen szándékairól. Buddhával azt eszelték ki, hogy az övbe rejtett kamerával lebuktatja Henryt és csapatát, de a tavaly júliusi házkutatás meghiúsította ezt. A Direkt36 által megszerzett nyomozati anyag szerint az lejárásba folyamatosan beavatkozó Alkotmányvédelmi Hivatal arra presszionálta végig a nyomozókat, hogy a felderítés során az övre koncentráljanak.

Gundalf és Henry üzenetváltásaiból a Direkt36 megtudta, hogy utóbbi összekötötte a fiatal informatikust egy másik, korábban általa beszervezett személlyel, Mos4ikkal, aki 2024 szeptemberében csatlakozott Henryhez, és bevallottan pénzt kapott a szolgálataiért.

Céljuk a Tisza IT-infrastruktúrája feletti uralom átvétele, hogy az országgyűlési választás előtt bedönthessék az egészet.

– Be kell juttatnunk egy IT-s embert, aztán szépen feljebb tolni vezetői szintre. Ha ez megvan, gyakorlatilag már nyertünk. (…) A megfelelő pillanatban az összes báb meghúzza a ravaszt, és az egész összeomlik. (…) A mi bábunknak teljes kontroll alatt kell tartania az összes IT rendszert, és lehetőleg kurvára nehéz legyen őt kiirtani belőlük. Még ha ki is basszák, mindig legyen elhelyezve egy backdoor – írták egy ponton Gundalfnak, illetve utaltak neki rá, hogy „már számos báb van beépülve a Tiszába”, Buddha viszont utolsó védelmi vonalként ellenáll a behatolási kísérleteknek. Szintén kiderült, hogy az ismeretlen páros céljai között szerepelt az is, hogy feltörjék a párt applikációját, a Tisza Világot. Ennek adatbázisa tavaly ősszel tényleg kiszivárgott az internetre, arról viszont nincs egyenes tudása a lapnak, hogy ezt Henrynek és társainak sikerült-e végül abszolválnia.

Júniusban ellenben Henry maga büszkélkedett el azzal, hogy a Tisza támogatóiból szerveződött részben a Discord-szerverről, a Visszhangról történt adatszivárgás hozzájuk köthető.

– Rendkívül sikeres műveletet pipálhatunk ki. Még nincs teljesen lezárva, pár utómunkálat, majd több hetes felmérési szakasz vár ránk, de az oroszlánrész már a múlté. És amit látunk, az alapján: parádés munka volt, Gundalf. Az eleve ingatag Tisza-sziget háló most végképp megbillent, a belső bizalmi struktúráik megroppantak. Jelentős bizalomvesztés tapasztalható a párttal szemben, és ezt a következő hetekben pontosan mérjük is, a narratíva-felderítő és formáló hálózatunkkal – írta a szivárgásról megjelent hírek után Henry Gundalfnak.

A cikkben Magyar Péter volt barátnője, Vogel Evelin neve is előkerül. Henry több alkalommal is utalt Gundalfnak arra, hogy egy nagyobb szervezet állhat mögötte, például egy ponton úgy fogalmazott az üzenetváltásuk során: „lassan egy éve, amikor kiderült, hogy ez a kis pártocska jóval nagyobb problémát fog jelenteni, mint amit előzetesen sejteni lehetett”, és a „vezetés” úgy döntött, hogy több csapatnak kell párhuzamosan dolgoznia a Tiszában, és több alakulatnak sikerült is beférkőznie a pártba”. Mos4ik pedig arra utalt beszélgetőtársának, hogy 2024 szeptembere előtt még egy másik csapat tagjaként dolgozott Henry alá. Amikor Gundalf rákérdezett, ők is tiszások-e, azt válaszolták neki: "Ja, ex tagok. Evelin csapata, gondolom ismered. Egy rakás idióta."

A Direkt36 kereste a Tisza Pártot az üggyel kapcsolatban, ám ők azt közölték, hogy a konkrét kérdéseket és felvetéseket nem kívánják kommentálni, azt ugyanakkor megjegyezték, hogy , hogy a választás után független nyomozó hatóság dolga lesz kell feltárnia a történteket, és a felelősökkel szemben is nekik kell eljárniuk. „Addig felszólítjuk a szolgálatok munkatársait, hogy ne szegjék meg a hazájukra tett esküjüket” – figyelmeztettek.