2026. március 27. 18:06

A Republikon egyelőre nem ment teljesen át a Mediánba: "csak" 9 százalékos a Tisza-előny, küszöb felett a Mi Hazánk

Két héttel a választás előtt hibahatáron belül erősödött a Tisza Párt, 9 százalékponttal vezet a Fidesz–KDNP-vel szemben a pártválasztók, valamint a biztos szavazó pártválasztók körében, derült ki a Republikon Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásából, ami az intézet utolsó pártpreferencia-kutatása az április 12-i országgyűlési választás előtt – írja a Telex.

A Republikon szerint Magyar Péter pártja a teljes népességben 6 százalékpontra növelte az előnyét, így a Tisza Párt 37 százalékon, míg a Fidesz–KDNP 31 százalékon áll. A pártválasztók, valamint a biztos szavazó pártválasztók körében 9-9 százalékpontos a Tisza előnye, mindkét esetben 49-40 az állás.



Pártpreferencia (biztos szavazó pártválasztók) 2026. március (kép: Republikon Intézet / Facebook)

A biztos szavazók és pártválasztók körében mért hasonló eredmény arra utal a felmérés szerint, hogy a két párt tábora közel azonos mértékben mozgósított, ilyen értelemben a Fidesz sikeresen megszólította a híveit, viszont a tábora alapvetően kisebb, mint a Tiszáé.

A Republikon kutatása alapján hárompárti parlament alakulna, ha most vasárnap lenne a választás. A Mi Hazánk a teljes népességben csak 4 százalékon áll, de a pártválasztók, valamint a biztos szavazó pártválasztók körében 5 százalékon, így bejutna a parlamentbe. A párt népszerűsége hibahatáron belül csökkent, ahogy a két nagy párt gravitációs ereje megnövekedett a célegyenesben.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt a teljes népességben 3, a pártválasztók, valamint a biztos szavazó pártválasztók körében 4-4 százalékponton, a DK pedig minden mérési szinten 2 százalékon áll.

Változatlan a bizonytalanok aránya a Republikon februári mérése óta, maradt 23 százalékon. Ugyanakkor a válaszadók 78 százaléka azt állítja, hogy biztosan szavazni fog. A Republikon jelezte, hogy az önbevallás-alapú részvétel mindig magasabb, mint a választás napján tapasztalható valódi aktivitás, de így is kimagasló, rekordközeli részvételre lehet számítani április 12-én.

Módszertan

A kutatás 1000 fő telefonos megkérdezésével készült 2026. március 23–26. között. A kutatás nem, életkor, iskolai végzettség és településtípus szerint reprezentatív az ország felnőtt lakosságára. A hibahatár: +/- 3,5%.