2026. április 5.

Budafoki borászok húsvéti kiáltványa a Mi Hazánkkal

„Budafok Borváros” a magyar borászat és pezsgőkészítés egyik legfontosabb központja, a kiterjedt történelmi pincerendszer mégis alulhasznosított, így a benne rejlő borászati, gazdasági és turisztikai lehetőségek nincsenek kellően kiaknázva: a pince nem csupán raktár, hanem kultúrtér is lehetne. Budafoki borászok felkérésére a Mi Hazánk Mozgalom húsvéti kiáltványban kongatja a vészharangot, egyben mentőprogramot is hirdet főként a különösen nehéz helyzetben lévő kistermelők számára - Blahó László, a Mi Hazánk XXII. kerületi szervezetének elnöke, Novák Előd, a Mi Hazánk dél-budai országgyűlési képviselője és Rózsa Sándor budafoki borász jegyzi a kiáltványt, amit a huszonketto.hu tett közzé.



Fotó: Novák Előd/Facebook

1. Történeti háttér és a szőlőtermelés visszaszorulása

Budafok történelmileg Magyarország egyik legfontosabb borászati és pezsgőkészítő központja volt. A kerület alatt kiterjedt pincerendszer található. A mai helyzetben a borászat inkább turisztikai és kulturális szerepet tölt be, s nem aktív szőlőtermelő régiót jelent, mivel a helyi szőlőterületek jelentősen csökkentek vagy megszűntek.

A szőlő felvásárlási ára sok esetben alacsony, ami tovább nehezíti a termelők gazdasági helyzetét. A szőlőtermesztés költségei – például a munkaerő, növényvédelem, gépesítés és energia – folyamatosan növekednek, miközben a felvásárlási ár sok esetben nem emelkedik arányosan. Emiatt a szőlőtermesztés jövedelmezősége csökkenhet, ami hosszú távon a szőlőültetvények felszámolásához vagy más hasznosításához is vezethet.

Ez a helyzet azt is eredményezi, hogy a budafoki borászat részben más borvidékekről származó szőlőre vagy boralapanyagra támaszkodik. Emiatt a helyi borászati identitás és terroir-jelleg gyengébb lehet, mint azokban a régiókban, ahol a teljes termelési folyamat – a szőlőtermesztéstől a palackozásig – ugyanazon a területen történik.

További fontos probléma a klímaváltozás és az időjárási szélsőségek hatása, amelyek terméskiesést és magasabb védekezési költségeket okozhatnak. Külön kockázatot jelentenek a növényegészségügyi problémák, például a fitoplazmás fertőzések, valamint az elhagyott vagy nem művelt területek, amelyek veszélyeztethetik a környező ültetvényeket is.

2. Gazdasági és piaci problémák

A borászatok gazdasági helyzete sok esetben nehéz. A termelési költségek magasak, miközben a piaci árak gyakran alacsonyak. A kistermelők különösen nehéz helyzetben vannak, mert kisebb mennyiségben termelnek, ezért az egységköltségeik magasabbak, és nehezebben tudnak versenyezni a nagyobb borászatokkal.

A kis borászatok további problémákkal is szembesülnek. Ilyen például a tőkehiány, a marketing és a márkaépítés hiánya, a korlátozott exportlehetőségek, valamint a piacra jutás nehézségei. Ezek a tényezők együtt jelentősen csökkentik a kistermelők versenyképességét.

A borászatok számára további problémát jelent a prémium pozicionálás nehézsége is. Ha a bor nem rendelkezik erős, egységes borvidéki márkával vagy minőségi megkülönböztetéssel, akkor a piacon nehezebb magasabb árat érvényesíteni, és a bor könnyebben kerül az alacsony árú tömegtermékek közé.

3. Értékesítési csatornák problémái

A bolti értékesítés sok esetben nem biztosít megfelelő profitot a borászatok számára. A szupermarketek és diszkontláncok jelentős árréssel dolgoznak, ezért a borászatok alacsony áron kénytelenek átadni termékeiket. A haszon jelentős része a kereskedelmi láncoknál marad, így a termelők számára a bolti értékesítés sokszor nem a legjövedelmezőbb értékesítési forma.

Nincsen megfelelő stabil fórumlehetőség, ahol a borászok, termelők közvetlenül a fogyasztókkal kapcsolatot tudnának létesíteni, terméket értékesíteni, mint például vásárok, nyilvános fórumok. A Mi Hazánk Mozgalom ezért is indította útjára a Hazai Vásárokat, sok helyen hiánypótló jelleggel.

Az értékesítési csatornák szintén problémát jelentenek. A bor eladásának jelentős része boltokon keresztül történik, ahol erős az árverseny. Alternatív értékesítési lehetőségek lehetnek a pinceértékesítés, a borturizmus, a borfesztiválok, a vásárok és az online értékesítés, amelyek magasabb hozzáadott értéket biztosíthatnak a termelők számára.

A borászatok digitális jelenléte és online értékesítési rendszere sok esetben még nem eléggé fejlett. Egy egységes online platform vagy közös marketingrendszer segíthetné a borászatokat abban, hogy könnyebben elérjék a fogyasztókat.

4. A pincerendszer kihasználatlansága

Budafok történelmileg a magyar borászat egyik fontos központja, ezért gyakran „borvárosként” is emlegetik. A település egyik legnagyobb értéke a kiterjedt történelmi pincerendszer, amely kiváló adottságokkal rendelkezik a bor tárolására és érlelésére. Ennek ellenére a rendszer jelentős része jelenleg alulhasznosított, így a benne rejlő borászati, gazdasági és turisztikai lehetőségek csak részben érvényesülnek.

A pincerendszer kihasználásának hiányosságai:

- A bor közvetlen értékesítésének korlátozott lehetőségei – kevés a rendszeres pincekóstoló, a vezetett bortúra és a közvetlen pinceértékesítés. Pedig a fogyasztó számára hitelesebb élmény, ha ott kóstolja és vásárolja meg a bort, ahol az érlelődik. Ennek hiányában a borászatok nem tudják teljes mértékben kihasználni a magasabb árrést (kereskedő nélkül), a közvetlen kapcsolatot a fogyasztóval és a márkahűség kialakulását.

- Az egységes borturisztikai központ hiánya – Budafok sok különálló pincéből áll, amelyek jelenleg nem minden esetben működnek összehangolt rendszerként. Hiányzik a közös borturisztikai útvonal, a „Budafok Borváros” márka és az egységes marketing. Emiatt kevesebb turista érkezik, ami a borászatok számára kevesebb eladást és gyengébb borvidéki identitást eredményez.

- Kevés rendszeres rendezvény a pincékben – a pincék különleges hangulata ideális lenne borvacsorák, gasztronómiai estek, kisebb koncertek vagy borfesztiválok számára. Az ilyen események hiánya miatt a bor kevésbé kapcsolódik élményhez, pedig ezek rövid idő alatt nagyobb mennyiségű értékesítést és akár prémium árképzést is lehetővé tennének.

- Az érlelési és tárolási kapacitás részleges kihasználása – a pincék állandó hőmérséklete ideális a bor számára, ezért alkalmas lenne hordós érlelésre, pezsgő érlelésére vagy különleges, limitált tételek készítésére. Ennek teljes kihasználása magasabb minőséget, prémium kategóriájú borokat és hosszabb érlelési lehetőséget biztosíthatna.

- A közös szolgáltatások hiánya – sok borászat kisebb méretű, ezért nem tud minden infrastruktúrát külön fenntartani. Egy közös látogatóközpont, közös idegenvezetés vagy közös rendezvényszervezés csökkentené a költségeket, növelné a hatékonyságot és több látogatót vonzana.

- A bor kulturális értékének kihasználatlansága – a pince nem csupán raktár, hanem kultúrtér is lehetne. A borászati történelem, a hagyományos borkészítés és a budafoki borászati múlt bemutatása növelné a borászatok presztízsét, lehetővé tenné a prémium árképzést és akár nemzetközi figyelmet is hozhatna a térség számára.

A pincerendszer fenntartása és karbantartása azonban jelentős költségekkel járhat. A történelmi pincék állagmegóvása, biztonságos működtetése és turisztikai célokra való alkalmassá tétele komoly beruházásokat igényel.

5. Infrastrukturális és szervezeti problémák

Budafok borászati rendszere sok különálló pincéből és borászatból áll. A tulajdonosi és működési széttagoltság miatt nehezebb egységes turisztikai és gazdasági rendszert kialakítani.

A borászatok közötti együttműködés hiánya szintén problémát jelent. Magyarországon gyakran hiányzik a borászatok közötti szoros együttműködés. Sok borászat külön működik, és nem alkotnak erős klasztert vagy borvidéki együttműködést. Más országokban, például Franciaországban a borászatok gyakran közös marketinget folytatnak, közös márkát építenek, és borvidéki szervezetekben működnek együtt, ami növeli a versenyképességet.

A látogatók számára a pincék közötti közlekedés, tájékozódás és parkolás is kihívást jelenthet. Egy jól szervezett borturisztikai infrastruktúra – például egységes információs rendszer, jelzett borút vagy közlekedési kapcsolatok – növelhetné a látogatók számát.

6. Technológiai és beruházási problémák

A korszerű gépesítés és modern támrendszerek hiánya növeli a kézi munka arányát, ami jelentősen emeli a termelési költségeket és csökkenti a hatékonyságot. Emiatt a borászatok nehezebben tudnak versenyképesen és nagyobb volumenben termelni.

A gépesítés hiánya részben abból fakad, hogy a kisebb borászatok számára a modern mezőgazdasági gépek és támrendszerek beszerzése nagyon költséges beruházás. Ennek megoldása lehet a kedvezményes hitelek, támogatott beruházási programok, gépbérleti rendszerek és közös gépparkok létrehozása, amelyek megkönnyítik a borászatok számára a korszerű technológiákhoz való hozzáférést.

7. Intézményi és szakemberképzési kérdések

A borászat fejlesztésében fontos szerepet játszhatnak az intézmények. Borászati technikumok, turisztikai intézmények, vendéglátóhelyek és egyetemek együttműködése segítheti a szakemberképzést, az innovációt és a bor népszerűsítését.

A szakember-utánpótlás és a generációváltás kérdése szintén fontos lehet a borászat jövője szempontjából, mivel a borászat nemcsak mezőgazdasági tevékenység, hanem turisztikai, vendéglátóipari és kulturális tevékenységekkel is összekapcsolódik.

8. Termékdiverzifikáció problémái

A borászat nemcsak bort jelent. Lehetséges további termékek, például a mazsola, a szőlőmagolaj, a gyümölcsbor, a szőlőlé, az ecet vagy különböző kozmetikai alapanyagok előállítása. Ezek a termékek azonban gyakran kis piaccal rendelkeznek, és marketingjük vagy feldolgozási kapacitásuk korlátozott.

9. Szabályozási és támogatási problémák

Az európai uniós agrártámogatások és környezetvédelmi szabályok gyakran olyan feltételekhez kötöttek, amelyek szűkítik a szőlőtermelők és borászok mozgásterét. A növényvédőszer-használatra, technológiára és adminisztrációra vonatkozó előírások növelhetik a költségeket és a megfelelési terheket, ami különösen a kisebb termelők számára jelent nehézséget.

10. További strukturális problémák

A városi terjeszkedés és az ingatlanárak növekedése szintén hatással lehet a szőlőtermesztésre. A budapesti agglomeráció részeként Budafokon a földterület értéke sok esetben magasabb, mint amit mezőgazdasági használat mellett gazdaságosan ki lehet termelni.

A borturizmus sok esetben eseményekhez kötött, ezért a látogatottság erősen szezonális lehet. Ez kiszámíthatatlanná teheti a borászatok bevételeit. A borászat és a vendéglátás közötti együttműködés még nem minden esetben elég erős. A borászatok, éttermek és turisztikai szolgáltatók közötti integráció erősítése növelhetné a borászati turizmus gazdasági hatását.

11. Lehetséges fejlesztési irányok

A borászat fejlesztése érdekében lehetséges önkormányzati és jogi intézkedések közé tartozik egy átfogó borászati stratégia kialakítása, borászati klaszter létrehozása, közös marketing és márkaépítés, turisztikai programok fejlesztése, borutak kialakítása, valamint helyi piacok és vásárok szervezése a termelők számára.

Blahó László,

a Mi Hazánk XXII. Kerületi Szervezetének elnöke

Novák Előd,

a Mi Hazánk dél-budai országgyűlési képviselője

Rózsa Sándor

budafoki borász