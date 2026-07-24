Anyaország :: 2026. július 24. 17:34 ::

Fürdőzési tilalmat rendeltek el hat Fejér vármegyei strandon bakteriális szennyezettség miatt

Fürdőzési tilalmat rendeltek el öt velencei-tavi strandon és a dunaújvárosi Szalki-szigeti Szabadstrandon bakteriális szennyezettség miatt, az érintett strandokon a vízminőség helyreállásáig tilos fürdeni - közölte a Fejér Vármegyei Kormányhivatal pénteken a közösségi oldalán.

Jelezték, hogy csütörtöktől a következő strandokra érvényes a tilalom: Agárd Park Strand Kemping, Tini Strand, Velence Északi Strand, Velence Korzó és Szabadstrand, Velence Resort & Spa Strand. A dunaújvárosi Szalki-szigeti Szabadstrandon péntektől tilos a fürdőzés.

Megemlítették, hogy a szükséges intézkedések, a kontroll víz-laboratóriumi vizsgálatok folyamatban vannak, az átmeneti fürdőzési tilalom a vízminőség helyreállásával egyidejűleg haladéktalanul visszavonásra kerül.

A döntésről Velence önkormányzata is tájékoztatta az MTI-t, megerősítve, hogy három, a város területén működő strandot érint a bezárás. Közölték, a vízben a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktériumszámot mutattak ki.

A hatóság a közegészségügyi kockázat miatt elrendelte a fürdőhelyek üzemeltetésének szüneteltetését, valamint kötelezte az üzemeltetőket a fürdőzési tilalom betartatására és a lakosság megfelelő tájékoztatására.