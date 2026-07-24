Külföld :: 2026. július 24. 20:49 ::

Pokolgépet talált az ír rendőrség egy autóban - "nagyszabású pusztítást okozott volna"

Pokolgépet talált az ír rendőrség egy autóban Írország és Észak-Írország határán - közölte pénteken Justin Kelly ír rendőrfőkapitány.

A tájékoztatás szerint a hírszerzés támogatásával sikerült elfogni a feltételezhetően az Észak-Írország brit kormányzása ellen küzdő nacionalista szélsőségesekhez köthető, jelentősnek minősített robbanószerkezetet szerdán egy olyan személygépkocsiban, amely a határ felé tartott. Mint mondta, a volánnál ülő nőt, és később egy férfit is őrizetbe vettek és kihallgattak az ügyben.

"Jelentős robbanószerkezet volt, nem csak alkatrészek vagy darabok lefoglalása. Feltehetőleg nagyszabású pusztítást okozott volna" - hangsúlyozta Kelly. "Tudjuk, hogy volt egy kis kisebbség a szakadár (ír) köztársaságiak közül, akik nem értettek egyet a Nagypénteki Megállapodással. Én őket radikalizálódott köztársaságiaknak nevezném, és ez egy olyan fenyegetés, amellyel még egy ideig szembe kell néznünk" - fűzte hozzá.

Az észak-írországi ír köztársaságiak egy egyesített Írország létrehozását tűzték ki célul - ellentétben az unionistákkal, akik Észak-Írország Egyesült Királyságban maradását támogatják. Az ebből fakadó észak-írországi konfliktusban, amely körülbelül három évtizedig tartott, és 1998-ban nagyrészt lezárult, több ezer ember vesztette életét.

Kelly az RTÉ televíziónak nyilatkozva elmondta, aggasztó, hogy továbbra is létezik egy kis csoport szakadár köztársasági, akik nem tették le fegyvereiket. Jim O’Callaghan igazságügyi miniszter az esetet szintén rendkívül aggasztónak minősítette.

(MTI)