Külföld :: 2026. április 21. 08:08 ::

Hadgyakorlaton robbant fel egy japán harckocsi, három katona meghalt

Három japán katona meghalt, egy megsebesült, amikor harckocsijuk felrobbant egy katonai gyakorlaton kedden - jelentette be Takaicsi Szanae miniszterelnök.

A robbanást egy lőszer okozta a harckocsi belsejében, amely gyakorlaton vett részt a Japán Önvédelmi Erők gyakorlóterén, Óita prefektúrában, a szigetcsoport délnyugati részén. Takaicsi részvétét nyilvánította.

2024. április 20-án két japán katonai helikopter ütközött össze, akkor nyolcan haltak meg. Tavaly májusban egy gyakorlat során két katona vesztetett életét, amikor repülőgépük röviddel a felszállást követően lezuhant.

(MTI)