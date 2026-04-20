Külföld :: 2026. április 20. 19:49 ::

Bukarestben megint kormányválság van

Megvonta támogatását a négypárti bukaresti kormányt vezető Ilie Bolojan nemzeti liberális miniszerelnöktől a koalíció legnagyobb frakciójával rendelkező Szociáldemokrata Párt (PSD) - jelentette be hétfőn Sorin Grindeanu, a PSD elnöke.

A PSD mintegy ötezer tagja gyűlt össze hétfőn az ország több, egymással online kapcsolatban álló regionális központjában, hogy mérleget vonjon a párt kormányzati eredményeiről, 97,7 százalékuk pedig megszavazta, hogy a PSD vonja meg a bizalmat Ilie Bolojantól. A szavazásra bocsátott kérdés felvetése is jelezte, hogy a PSD az európai elkötelezettségű pártokkal közösen szeretne újabb koalíciós megállapodást kötni, és lázadása kifejezetten Bolojan személye ellen irányul.

A román média értesülései szerint a PSD miniszterei kilépnek a kormányból, ha Bolojan három napon belül nem mond le a miniszterelnöki tisztségről, majd a párt bizalmatlansági szavazást kezdeményez a parlamentben a Bolojan-kabinet maradékának megbuktatására.

(MTI)