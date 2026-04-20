Zelenszkij abban bízik, Magyar Péter visszaadja neki a lefoglalt tízmilliókat

Volodimir Zelenszkij szeretné megvitatni Magyar Péter leendő magyar miniszterelnökkel azoknak az értékeknek a visszaszolgáltatását, amelyeket március elején a magyar hatóságok - Kijev szerint jogellenesen - lefoglaltak az Oscsadbank ukrán állami pénzintézet pénzszállító járműveiből. Erről az államfő egy televíziós nyilatkozatában beszélt hétfőn.

"A pénzt szeretnénk visszakapni. Már Magyarral fogunk beszélni erről. Szerintem vissza kell adniuk. Ezeket az értékeket Orbán egyszerűen ellopta" - idézte Zelenszkijt az Ukrinform.

Március 6-án éjjel Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter közölte: Budapesten a magyar hatóságok hét ukrán állampolgárt - az Oscsadbank dolgozóit - "túszul ejtettek", és elvették a szállított értékeket. Elmondása szerint az alkalmazottak készpénzt és aranyrudakat szállítottak két banki járművel a bankok közötti szokásos elszámolások keretében, és Ausztria felől Ukrajnába tartva keresztül haladtak volna Magyarországon. Március 10-én a magyar kormány külön rendeletet fogadott el az Oscsadbanktól lefoglalt készpénz és arany ügyében, és a vizsgálat idejére ezek az értékek a magyar hatóságok ellenőrzése alatt maradnak. A magyar Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) akkori közleménye szerint 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállított Ausztriából Ukrajnába az Oscsadbank két pénzszállító járművön.

Az ukrajnai elnök a tévényilatkozatban kitért Orbán Viktor választási vereségére is, ami szerinte annak a jele, hogy a magyar társadalom nem támogatja az Ukrajna elleni gyűlöletkampányt. "Gyűlölettel taktikailag lehet nyerni, de stratégiailag biztos a vereség. A magyarországi választás Orbán stratégiai veresége" - hangsúlyozta az államfő.

Zelenszkij kiemelte, hogy a maga részéről mindent megtett a kapcsolatok javításáért Magyarországgal. "Még akkor is, amikor (Orbán Viktor) gyűlöletet keltő plakátokat helyezett ki rólam, azt mondtam: nekem az ukrán nép választása az irányadó. A velem szembeni gyűlölet az ukránokkal szembeni gyűlölet kivetülése. Ő a kampányát az ukránok elleni gyűlöletre építette. A magyar nép pedig megmutatta neki, hogy nem ért ezzel egyet" - mondta az elnök.

Hozzátette, hogy az új magyar miniszterelnök megválasztásával "ablak nyílik a lehetőségekre" Ukrajna, Magyarország és az Európai Unió egésze számára.

(MTI nyomán)