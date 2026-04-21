Gulyás szerint a Fidesz egyben maradásához Orbán személyes szerepvállalására feltétlenül szükség van

Gulyás Gergely a tárgyalásokról kifejtette, két lehetőség van: az egyik, hogy minden részletet érintő megállapodás jön létre a frakciók között. Ez legutóbb azért nem sikerült, mert a házelnök személyében nem volt egyetértés. Ha nincs megállapodás, gyakorlatilag mindenről a többség dönthet.

A bizottsági struktúrát is az új többség jogosult meghatározni, az eddigieknél több bizottságra tettek javaslatot, Gulyás Gergely hangsúlyozta, ez a kormánytöbbség kompetenciája. A bizottsági elnöki és alelnöki tisztségek megosztásáról létrejött az egyezség, viszont ez még nem vonatkozik a személyekre. A Fidesz-KDNP-nek a Mi Hazánkkal kell tárgyalnia arról, hogyan osztják el az ellenzéki bizottsági pozíciókat. Az ellenzék várhatóan hat bizottságot vezethet. Az önálló digitalizációs bizottságot nem feltétlenül látják szükségesnek, így az elnöki tisztségére sem pályáznak.

A leköszönő miniszter kérdésre válaszolva kitért arra is, hogy teljes tisztújítás előtt áll a Fidesz, választmányi ülés és kongresszus lesz. A tisztújítás területi szintről indul. Gulyás Gergely leszögezte, a Fidesznek arra kell törekednie a következő fél évben, hogy megőrizze a jelenlegi választói bázisát.

– A Fidesz egyben maradásához Orbán Viktor személyes szerepvállalására feltétlenül szükség van – húzta alá Gulyás Gergely.

A Fidesz-frakció változhat, de végső soron mindenki maga dönt arról, felveszi-e a mandátumát. Gulyás Gergely arra számít, ha közbölcsesség van, azt mindenki tiszteletben tartja majd. Többen jelezték már, hogy nem kívánnak beülni a parlamentbe, másokkal zajlanak az egyeztetések, hamarosan egységes bejelentést tesznek. A frakcióvezetők személyéről még a héten dönthetnek.

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy bár a miniszterelnök egy személyben vállalta a vereségért a felelősséget, nem gondolja, hogy Orbán Viktor egyszemélyben lenne felelős, mindenki az, ő is vállalja a felelősséget. Gulyás Gergely megjegyezte, a vereség mértékéhez hozzájárult a kampány is, de becsapnák önmagukat, ha csak ennek tulajdonítanák a kudarcot.

Magyar Péter azt kérte, hogy jogtechnikai okok miatt május 31-ig hosszabbítsák meg a veszélyhelyzetet. Gulyás Gergely erre két megoldást lát: vagy meghosszabbítják május 31-ig, vagy a veszélyhelyzeti szabályokat elfogadják törvényi szabályozásként. A politikust a Barátság kőolajvezeték várható gyors újraindítása nem lepte meg, szerinte épp erről beszéltek a kampányban is, úgy látja, Ukrajna ezzel próbált beavatkozni a választásokba.

(Index)