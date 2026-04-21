Anyaország :: 2026. április 21. 11:27 ::

Országgyűlési egyeztetés: eskü a Szent Koronára az ülésteremben - igen, nyilvános többes állampolgárság - nem

Kedden délelőtt folytatódnak az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások az Országházban a Tisza Párt, a Fidesz–KDNP, valamint a Mi Hazánk Mozgalom között. A pénteki, első egyeztetés konstruktív hangnemben zajlott, írja az Index.



Az Országgyűlés alakuló ülésének előkészítő tárgyalása az Országházban (fotók: MTI/Hegedüs Róbert)

Elsőként Novák Előd számolt be az egyeztetésen történtekről.

– A tárgyaláson egyetértés mutatkozott a Mi Hazánk Mozgalom felvetésénél, támogatják azt a javaslatunkat, hogy a Szent Koronát az ülésterembe szállítva, arra tegyenek esküt az országgyűlési képviselők – jelentette be Novák. A Szent Koronát legutóbb tavaly mozdították el, de akkor vitrincsere indokolta a mozgatást. A politikus bízik abban, hogy a közjogi méltóságok jóváhagyásával új hagyományt tudnak teremteni. A Szent Koronára tett esküt valamennyi párt támogatta. Novák Előd elárulta, visszaállítják azt a hagyományt is, amely szerint a legfiatalabb képviselő olvashatja elő az eskü szövegét, pedig „Dúró Dórától korábban elvették ezt a lehetőséget”.

Mindenről azért nem sikerült megállapodni, Novák Elődtől közölte:

a Tisza Párt delegációja – Magyar Péter előző tárgyaláson tett ígérete ellenére –, nem fogadta el, hogy az országgyűlési képviselők kettős, hármas állampolgársága legyen nyilvános adat.



Sipos Richárd, Novák Előd és Apáti István, a Mi Hazánk Mozgalom delegációjának tagjai

A politikus megjegyezte: „talán túl hosszú az a lista a Tisza frakciójából, ezért ebből kifaroltak. Hiába kértem magyarázatot, Bujdosó Andrea leendő frakcióvezető nem indokolt, pusztán azt mondta, nem támogatják ezt. A Mi Hazánk egyedül maradt ezzel az átláthatóságot célzó javaslatával.”

Az Országgyűlés bizottságainak száma tizenötről húszra emelkedik, a Mi Hazánk ezt is szóvá tette, mértéktartásra intve a Tisza Pártot. Novák Előd konkrét példaként említette, hogy a Digitalizációs és Technológiai Bizottságot inkább a Gazdasági Bizottság albizottságaként látnák szívesebben. A Mi Hazánk Apáti Istvánnak adna bizottsági elnöki pozíciót, a Vidék és Településfejlesztési Bizottságot vezetnék, viszont egyelőre nem kaptak választ, a tárgyalási szünet után folytatódnak az egyeztetések.

Novák Előd a bizottságok számának emelése és a frakciók juttatásainak megvágása között feszülő ellentétre is felhívta a figyelmet, hozzátéve: „a Fidesz nem lesz pénzszűkében ezután sem, az oligarchái megszedték magukat. A Tisza Párt is bármelyik pozícióba el tudja helyezni a megfelelő szakértőit. Ilyen értelemben a Mi Hazánk Mozgalmat érinti leghátrányosabban a szakértői keret drasztikus megvágása, amit mindezek ellenére is támogatunk.”

A Mi Hazánk képviselője már pökhendiséget is érzékelt, viszont még folytatódnak a tárgyalások. Az Országgyűlés Hivatala azt kérte, hogy tegnap délutánig egyezzenek meg az ülésrendről, viszont ezt „a Fidesz válaszra sem méltatta.” A Nemzetbiztonsági Bizottság a hagyományoknak megfelelően ezúttal is ellenzéki vezetésű lehet, a Mi Hazánk elsődlegesen ennek a vezetésére tart igényt, bár jellemzően a legerősebb ellenzéki párt kapja. A Mi Hazánk Dúró Dórát javasolja az Országgyűlés egyik alelnökének.