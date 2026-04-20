2026. április 20. 20:17

Újra megnyílt több mint egy évtized után egy szárazföldi olajszállításra is alkalmas határátkelőhely Irak és Szíria között

Irak 13 év elteltével újra megnyitotta az ország északi részét észak-kelet Szíriával összekötő, Rabia-al-Jarubija határátkelőt, hogy felgyorsítsa az iráni fegyveres konfliktus miatt részben megbénult szárazföldi olajexportot, és felélessze a két ország közötti kereskedelmet - jelentette be hétfőn az iraki határőrség.

Omar al-Veli, az iraki határátkelőket irányító hatóság vezetője a sajtó érdeklődésére közölte: az észak-iraki Ninive tartományban található, stratégiai fontosságú határátkelő - amelyet a szíriai polgárháború, majd az Iszlám Állam terrorszervezet területfoglalása miatt kényszerültek lezárni, és azóta csak néhány Szíriába irányuló segélyszállítmány haladhatott át rajta - lehetővé teszi az olajszállítmányok tartálykocsikkal történő szállítását és az egyéb termékek kereskedelmét, jelentősen megkönnyítve ezzel Szíria üzemanyag-ellátását. Hétfőig csak két további átkelőhely, köztük a néhány kilométerrel távolabb található al-Valid működött a két ország között, ahol hétfőn is több feltorlódott teherautókonvoj várt a Szíriába való beléptetésre.

Az újranyitott átkelő szerepe azért fontos, mert nagyot lendít majd az Ázsiából Európába szállított árukereskedelmen, amely Szírián, majd Törökországon át, vasútvonalak és autópályák igénybevételével juttatja el az áruszállítmányokat Európába.

Az iraki kőolajkivitelt súlyosan érintette és lecsökkentette a közel-keleti térségben február 28-án kirobbant amerikai-izraeli-iráni háború, majd a Hormuzi-szoros lezárása, mivel az iraki olaj nagy részét az ott található Kor-az-Zubair terminálon keresztül exportálták.

Az iraki állami olajvállalat, a SOMO a magasabb költségek ellenére is ezért kényszerült a kivitel szárazföldi útvonalakra való áthelyezésére azzal, hogy mintegy havi 650 ezer tonna, tartálykocsis olajszállításra kötött szerződéseket a második negyedévre vonatkozóan.

(MTI)