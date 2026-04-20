2026. április 20. 16:39

Teherán egyelőre nem számol további tárgyalásokkal az Egyesült Államokkal

Irán egyelőre nem számol az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások második fordulójával - jelentette ki Eszmáil Baghái iráni külügyi szóvivő.

Az Egyesült Államok olyan lépéseket tesz, amelyek semmiképpen sem arról tanúskodnának, hogy komolyan venné a diplomáciai folyamatot - mondta Baghái sajtótájékoztatóján, és hozzátette: az április 8-án életbe lépett tűzszünet óta "ígéretek megszegésével és nyaggatással szembesültünk az Egyesült Államok részéről". A szóvivő szerint Washington "köti az ebet a karóhoz észszerűtlen és valószerűtlen elvárásai terén".

Egy névtelenséget kérő iráni forrás arról beszélt, hogy Irán ismét tárgyalóasztalhoz ülhet, miután Pakisztán kezdeményezte az iráni kikötők amerikai blokádjának feloldását, de erről egyelőre még nem született döntés.

Baghái említést tett arról is, hogy hétfőn korábban támadás érte az egyik iráni kereskedelmi hajót, amit szintén a tűzszünet megsértésének tekint.

Közölte, hogy Irán gondosan mérlegeli és meghozza a szükséges döntést a folytatást illetően, figyelembe véve az iráni nép érdekeinek védelmét mint elsődleges szempontot.

Bagháí leszögezte, hogy az iráni dúsított urán átadása soha nem volt opció a tárgyalásokon, hangsúlyozva, hogy Irán számára alapvető fontosságú a nukleáris, ipari és tudományos eredményeinek megőrzése.

Szintén hétfőn Abbász Maszdzsedi, az iráni törvényszéki orvostani szervezet vezetője közölte a félhivatalos Taszním hírügynökség szerint, hogy a jelenlegi konfliktus során az amerikai és izraeli támadásokban életét vesztett irániak száma 3375-re emelkedett.

(MTI)