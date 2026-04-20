2026. április 20. 21:51

Kuba megerősítette az amerikai tisztségviselőkkel folytatott tárgyalásokat

A kubai kormány hétfőn megerősítette, hogy amerikai tisztségviselőkkel folytattak tárgyalásokat a karibi szigetországban, amely az olajblokád feloldását sürgette.

Alejandro García del Toro, a kubai külügyminisztérium amerikai ügyekért felelős főigazgató-helyettese beszélt erről a Granma című napilapnak. Közölte, hogy a találkozó külügyminiszter-helyettesi szinten zajlott.

"Az ország elleni energiaembargó felszámolása bírt elsődleges fontossággal delegációnk számára" - hangsúlyozta García del Toro. "Ez a gazdasági kényszerintézkedés igazságtalan büntetése a teljes kubai lakosságnak" - mondta.

"Ez egyben a globális zsarolás egyik módja olyan szuverén államok ellen, amelyeknek minden joguk megvan ahhoz, hogy üzemanyagot exportáljanak Kubába a szabad kereskedelmet meghatározó szabályok hatálya alatt" - tette hozzá.

Mint mondta, a felek egyike sem tűzött ki határidőket, vagy tett fenyegető nyilatkozatokat a találkozón, ahogy arról az amerikai sajtó beszámolt. Hangsúlyozta, a találkozó "tiszteletteljes és professzionális" légkörben zajlott.

Az Axios hírportál pénteken számolt be arról, hogy magas rangú amerikai küldöttség járt egy héttel korábban Kubában hozzátéve, hogy a kubai vezetésnek mindössze kevés időt engedtek, hogy elfogadja az amerikai fél által sürgetett reformokat, mielőtt a körülmények rosszabbra fordulnának. Washington nyomásgyakorlásával egyebek között arra próbálja rábírni a kubai vezetést, hogy vessen véget a politikai elnyomásnak, engedjék el a politikai foglyokat és nyissák meg a kommunista ország gazdaságát a magánszféra szereplői előtt.

Január végén Donald Trump amerikai elnök vámok kivetésével fenyegette meg azokat az országokat, amelyek olajat adnak el vagy szállítanak Kubának. Trump egy katonai beavatkozást is kilátásba helyezett.

Miguel Díaz-Canel kubai elnök a múlt héten kijelentette, Havanna készen áll a harcra, ha ez bekövetkezne.

(MTI)