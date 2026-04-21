Külföld, Gazdaság :: 2026. április 21. 07:12 ::

Ausztriában 3,2 százalékra gyorsult az infláció

Ausztriában a fogyasztói árak éves növekedési üteme 3,2 százalékra gyorsult márciusban a februárban jegyzett 2,2 százalékról - derült ki az osztrák statisztikai hivatal (Bundesanstalt Statistik Österreich - STAT) végleges adataiból.

2026 márciusában az éves infláció 3,2 százalékra emelkedett, 0,1 százalékponttal meghaladva a március végi gyorsbecslésben szereplő 3,1 százalékot. Februárban 2,2 százalék volt az infláció. Az 1,0 százalékpontos havi emelkedés szinte teljes egészében az üzemanyag és fűtőolaj erőteljes drágulásának tudható be. Az infláció fő hajtóereje azonban továbbra is a szolgáltatószektor volt az átlagot meghaladó áremelkedéssel, az élelmiszerek esetében viszont enyhült az árnyomás márciusban - nyilatkozta Manuela Lenk, az osztrák statisztikai hivatal vezérigazgatója.

Az osztrák statisztikai hivatal közleménye szerint márciusban az infláció legfőbb hajtóereje a szállítási szolgáltatások árának előző havi 0,9 százaléknál jóval gyorsabb, 6,4 százalékos emelkedése, valamint a lakhatás és közműdíjak előző havi 1,5 százaléknál ugyancsak nagyobb mértékű, 2,7 százalékos drágulása volt. volt. A vendéglátóiparban az áremelkedés előző havival megegyező, 5,0 százalékos éves üteme továbbra is jócskán meghaladta az összesített inflációt. Az élelmiszerek, dohánytermékek és alkohol esetében azonban lassult a drágulás, az árak 2,3 százalékkal emelkedtek a februári 3,0 százalék után.

Havi bázison 1,2 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak Ausztriában márciusban, miután februárban 0,8 százalékos növekedést jegyeztek fel. Az előzetes becslésben 1,1 százalékos havi infláció szerepelt.

Az uniós összehasonlítási célokra kalkulált harmonizált fogyasztói árindex (HICP) éves növekedési üteme az előző havi 2,3 százalékról 3,1 százalékra gyorsult márciusban, havi szinten pedig 1,1 százalékos emelkedést regisztráltak az előző havi 0,8 százalékos növekedést követően.

(MTI)