2026. április 21. 13:36

Már a holoélményre is sajnálják a pénzt a zsidók - illegálisan sétáltak be az auschwitzi sci-fi-múzeumba

Kilenc zsidó származású külföldit, nyolc amerikai és egy kanadai állampolgárt bírságoltak meg az Auschwitz-Birkenauban egykor működő munkatábor helyén létrehozott emlékmúzeum területére történt illegális behatolás miatt - derül ki a lengyel rendőrség közléséből.



Tury¶ci zostali ujęci przez strażników muzealnych w chwili, gdy bezprawnie wtargnęli na teren byłego… O¶więcimscy policjanci z r±k strażników Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, przejęli dziewięciu obcokrajowców narodowo¶ci żydowskiej, w tym o¶miu obywateli USA i Kanadyjczyka.Tury¶ci zostali ujęci przez strażników muzealnych w chwili, gdy bezprawnie wtargnęli na teren byłego… pic.twitter.com/9MUfFE1iUG April 21, 2026

A policja.pl hivatalos rendőrségi honlapon elérhető közlemény szerint az incidens vasárnap délután történt. Hatósági megállapítás szerint a 18-19 éves fiatalok először belépőjegy nélkül akartak bejutni az emlékhelyre, és miután ez nem sikerült, szabaddá tették a kerítés egy részét, és besétáltak.

A fiatalembereket a rendőrség őrizetbe vette, és "a volt auschwitz-birkenaui láger területére történt törvénytelen behatolással" gyanúsította meg őket. A tett pénzbírsággal, szabadságkorlátozással, illetve egy évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.

Az elkövetők bevallották bűnösségüket, és önként vetették magukat alá a büntetésnek, amelynek keretében a rendőrség a helyi ügyészséggel egyeztetve 3-3 ezer zloty (257 ezer forint) értékű pénzbírság megtérítésére kötelezte mind a kilenc fiatalembert. Emellett mindegyiküknek 1-1 ezer zloty (85,6 ezer forint) értékű kártérítést kell fizetnie az auschwitzi emlékmúzeumnak.

(MTI nyomán)