2026. április 28. 10:35

Manfred Weber szerint Magyar Péterék még túl is fogják teljesíteni az EU-vezetés követeléseit

Európának most "bizalmi tőkét" kell befektetnie az új magyar kormányba - jelentette ki Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke kedden strassburgi sajtótájékoztatóján. /Bővített hír./

A politikus üdvözölte, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök szerdán Brüsszelbe látogat. Hangsúlyozta, Európa részéről a fő üzenet az kell legyen, hogy látják az új kormány felkészültségét és szándékát a változtatásokra.

Weber rámutatott: az új magyar vezetés kétharmados parlamenti többséggel rendelkezik, ami erős politikai felhatalmazást jelent.

Kiemelte, hogy a brüsszeli látogatás is azt mutatja, hogy "nincs vesztegetni való idő", és az új magyar vezetés azonnal fel kívánja venni a kapcsolatot az uniós intézményekkel.

Az EPP elnöke szerint a bizalom megadására nem azért van szükség, mert azt az Európai Unió elvárja, hanem azért, mert "a magyar állampolgárok kérték a változásokat". Hozzátette: az új kormány világos felhatalmazással rendelkezik, és képes lesz beteljesíteni a várakozásokat.

"Valószínűleg még túl is fogják teljesíteni azt, amire ebben a pillanatban szükség van" - mondta Weber, hozzátéve, hogy mindez "nagyon jó üzenet" Európa számára.

Weber európai szinten "nagyon pozitív politikai fejleményként" értékelte a magyarországi változást. "Nagyon jó, mindenki számára kedvező eredmény született" - fogalmazott.

Felidézte: az európai parlamenti választás után Budapestre látogatott, ahol a Tisza Párt képviselőivel együtt fogadta Magyar Pétert az EPP családjába. Mint mondta, az elmúlt két évben jó együttműködésen alapuló közös utat jártak be.

"Ami most Magyarországon történt, az ennek a bizalmi befektetésnek a visszaigazolása" - mondta, hozzátéve: az EPP számára különösen fontos, hogy egy jelentős európai ország élén ismét néppárti miniszterelnök áll.

Weber szerint a fejlemények politikai fordulópontot jelentenek, és azt igazolják, hogy a populista politikai megközelítés nem vezet eredményre. Példaként említette az életszínvonal és az egészségügyi rendszer romlását, valamint azt, hogy Magyarország lemaradt a bérek és megélhetési költségek alakulása terén Lengyelországhoz és Romániához képest.

Hangsúlyozta: a sikerhez egyrészt teljesítmény, másrészt jövőkép szükséges, amit szerinte az új magyar vezetés és az EPP európai szinten is képvisel. "Folytatjuk ezt az utat, ez politikai megközelítésünk sikere" - fogalmazott.

Az EPP elnöke üdvözölte, hogy felszabadították a mintegy 90 milliárd eurós forrást Ukrajna támogatására. Kiemelte: ez is azt erősíti, hogy bizalmat kell adni az új magyar kormánynak, amely - mint mondta - elkötelezett a változtatások mellett, különösen a jogállamiság területén.

Weber szerint az Európai Parlamentnek kulcsszerepe van a Brüsszel és Budapest közötti bizalom újjáépítésében. Ennek részeként szükségesnek nevezte a Magyarországgal szemben indított 7. cikk szerinti eljárás megszüntetését.

A témában feltett kérdésre válaszolva közölte: ezzel kapcsolatban vita várható, de személyes álláspontja szerint "itt idő a változtatásra". Hozzátette: a budapesti utcákon látott, európai zászlókat lengető fiatalok demonstrációi azt mutatják, hogy erős európai elköteleződés van a magyar társadalomban.

"Most az a feladatunk, hogy segítsük az új kormányt" - hangsúlyozta. Mint mondta, nem kritikára, "túlságosan részletebe menő tárgyalásokra", hanem támogatásra van szükség, hogy a kormány teljesíteni tudja a választók elvárásait.

"Európának most az új kormány oldalán álló barátnak kell lennie, amely segít teljesíteni az állampolgárok konkrét elvárásait. Ezért a fő üzenet a bizalmi tőke megadása" - fogalmazott Manfred Weber.

(MTI)