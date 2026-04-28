Az Országgyűlés május 9-ei alakuló ülését előkészítő keddi tárgyaláson a parlamenti frakcióknak sikerült megállapodniuk a legfontosabb pontokban, már csak technikai részleteket kell véglegesíteni, de ez várhatóan a jövő hét elején megtörténik - közölte Bujdosó Andrea, a Tisza Párt leendő parlamenti frakcióvezetője újságírókkal az egyeztetést követően.
Bujdosó Andrea kitért arra, a Tisza Párt elfogadhatatlannak tartotta, hogy Szijjártó Péter távozó külgazdasági és külügyminisztert az Országgyűlés alelnökének jelöljék. Hozzátette, hogy a Fidesz ez ügyben kompromisszumkész volt, és másik javaslatot tett: Vitályos Eszter jelölését a Tisza Párt is el tudta fogadni.
Kérdésre válaszolva azzal indokolta ellenkezésüket, hogy egy "bukott kormánynak a bukott minisztere" nem lehet méltó arra, hogy az Országgyűlés alelnöke legyen.
Hangsúlyozta, a többi bizottsági tisztségviselőről és a struktúráról végleges megállapodás született, pártjuk a hét végéig jelenti be, hogy kiket javasol a posztokra.
