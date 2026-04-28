Egy fegyveres lövöldözni kezdett egy társadalombiztosítási hivatalban és egy bíróságon Athén belvárosában kedden, és több embert megsebesíttett - tudatták a görög hatóságok.
Rendőrségi akció indult a fegyveres felkutatására, akiről a görög média azt írta, hogy egy 89 éves férfi.
A hatóságok szerint a férfi sörétes puská fegyverkezett fel, és előbb a görög főváros központjában lévő társadalombiztosítási hivatalban nyitott tüzet, megsebesítve egy alkalmazottat, majd a hatóságok szerint később tüzet nyitott egy athéni bíróság épületének földszintjén, ahol többen megsebesültek.
A támadó indítéka egyelőre nem tisztázott.
(MTI)