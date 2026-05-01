2026. május 1. 15:58

"Mészáros Lőrincnek szakadjon le a töke!" - Már a korábbi erőforrásaik is a Fidesz ellen fordultak

Egy csereháti faluba, Felsőgagyra ment a 444 stábja, hogy riportot készítsen arról a 200 fős, többségében cigányok által lakott faluról, ahol 2022-ben 82 százalékkal nyert a Fidesz, most áprilisban viszont 71 százalékkal győzött a Tisza. A portál azt írja, hogy a településre azért figyeltek fel, mert az igazi, pár tucat szavazós aprófalvakat leszámítva itt történt a legnagyobb elmozdulás a 2022-es választáshoz képest.

A riportban ugyan megszólal fideszes szavazó is, valójában soroznak az érvek, hogy miért kapott ki olyan durván a Fidesz. Kiderült például helyben, hogy voltak tiszás aktivisták. A falu polgármestere, Kátai Aladár azt mondta: a választás előtti utolsó hetekben megfordult a közhangulat. Azt mondták neki a helyiek, hogy a Tiszára szavaznak, mert bíznak benne, hogy tőlük majd kapnak valamilyen segítséget. Szerinte azért döntöttek így, mert látták, hogy 2022 után semmit sem kapott a falu, többek között a beígért új falubuszt sem. „A fordulópontot az okozta, amikor a felsőgagyiak a kampányhajrában meglátták a szomszédos, jóval kisebb falu, Alsógagy új falubuszát a településükön.”

A település számos szociális probléma által sújtott, a közmunkások itt is bruttó 160 ezer forintot keresnek, ami adókedvezményektől függően nettó 110–130 ezer forintot jelent. Az egyik közmunkás azt mondta, hogy nem lehet ennyiből megélni.

Közben meg ott van a Mészáros Lőrinc. Hát üzenem neki, hogy szakadjon le a töke.

Felsőgagyra a mai napig nem vezették be a gázt, a csatornahálózatot sem építettek ki. Ez azt jelenti, hogy a főzéshez gázpalackokat kell vásárolni, a legtöbb háznál pedig házfalon kivezetett csövön keresztül távozik a szennyvíz, mert nincs gödör. Általános probléma volt, hogy a családi pótlék összegét 16 év alatt sem emelte meg a Fidesz.

(24 nyomán)