Két év alatt 82 embert gyanúsítottak meg kémkedéssel Lengyelországban

Lengyelországban az előző két évben Oroszország intenzív műveleti tevékenységét észlelték, 2024-2025-ben összesen 82 embert gyanúsítottak meg kémkedéssel - derül ki a lengyel belbiztonsági ügynökség (ABW) által szerdán közzétett jelentésből.

Az ABW számára továbbra is a Lengyelország elleni diverziós tevékenység felderítése jelentette a legnagyobb kihívást. Az adott időszakban Oroszország "intenzív műveleti tevékenységét" észlelték Lengyelország, valamint más európai uniós és NATO-tagállamok ellen - áll a jelentésben.

2024-25-ben az ABW összesen több mint 60, kémkedéssel összefüggő eljárást folytatott, ez "a fenyegetések példa nélküli növekedéséről tanúskodik" - írták.

Felidézték: a már az ukrajnai háború 2022-es kitörése óta folytatott ügyekben az előző két évben összesen 82 személyt gyanúsítottak meg kémkedéssel, közülük 62-őt vettek őrizetbe.

A jelentés kitér az iszlamista terrorizmussal kapcsolatos kockázatokra is, amelyek Lengyelországban "továbbra is viszonylag alacsony szinten maradnak a nyugat-európai országokhoz képest". Ennek ellenére a leírt időszakban az ABW összesen 19 nyomozást folytatott e téren.

A terrorelhárítás kapcsán azt írják: észlelhető a fiatalok radikalizálódása, e folyamat katalizátorát az interneten terjesztett szélsőséges tartalmak jelentik. Bár a radikalizálódott személyek többsége a virtuális térre korlátozza tevékenységét, az ABW már azonosított olyan eseteket is, amikor a fiatalok "közvetlen előkészületeket tettek terrortámadások végrehajtására".

A korrupció elleni küzdelem terén összesen 180 eljárást folytattak olyan ügyekben, amelyek Lengyelország "kulcsfontosságú gazdasági érdekeit" érintették.

"Példátlan mértékben" megnőtt a kibervédelmi tevékenységek intenzitása, informatikai incidensekről összesen 40 ezer bejelentést regisztráltak. Ezenfelül tavaly a hálózati veszélyeket azonosító korai figyelmeztető rendszer éves összehasonlításban 18 százalékos növekedést mutatott, ami rekordszámú, több mint 5,5 millió biztonsági riasztást jelentett - áll az ABW jelentésében.

(MTI)