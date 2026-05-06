2026. május 6. 14:23

Orbánt "temeti" címlapján egy brazil "kulturális" magazin

Az autokrácia temetése a címe Caio Borges illusztrációjának a piauí brazil kulturális magazin májusi számának borítóján, amin Orbán Viktor mellett Trump, Bolsonaro, Netanjahu szerepel. A grafikus a középkori sienai festő, Duccio di Buoninsegna oltárképének az üzenetét parafrazálta.

Az itáliai művész az eredeti fatáblára készült temperán Jézus Krisztus sírba tételét övező érzelmi intenzitást ragadja meg, aminek pillanata tele van gyásszal, ugyanakkor várakozással is.

Caio Borges grafikus Orbán Viktor választási vereségére, és az azt szomorúan tudomásul vevő "autokrata" politikusokra utalva cserélte ki az arcokat a képen a magyar miniszterelnökére, és többek között az őt gyászoló Trumpra, Bolsonaróra és Netanjahura.

(Telex nyomán)