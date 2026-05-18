2026. május 18. 19:10

Robbanótöltet volt a Litvániában vasárnap talált drónon

Robbanótöltet is volt a Litvániában lezuhant, vasárnap talált - feltételezések szerint ukrán - drónon - közölték hétfőn a balti ország hatóságai. A pilóta nélküli repülőeszközt a helyszínen ártalmatlanították a litván hadsereg szakemberei.

A feltételezett ukrán katonai drón roncsait vasárnap találták meg Samane falu határában, 40 kilométerre a lett határtól és 55 kilométerre Fehéroroszországtól egy mezőn. Az incidensnek nem voltak sérültjei, és nagyobb károk sem keletkeztek.

Továbbra sem világos azonban, hogy a harceszköz mikor repült be a litván légtérbe.

A történtek nyomán Inga Ruginiene kormányfő összehívta a nemzetbiztonsági tanács ülését. A Facebookon tett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a lakosság ugyan nincs közvetlen veszélyben, de az utóbbi időben történt drónincidensek és légtérsértések egyre nagyobb biztonsági kihívást jelentenek az egész régió számára.

A szomszédos Lettország hadserege vasárnap reggel drónriasztást adott ki Oroszországgal közös határán, ahol NATO harci repülőgépeket is riasztottak. Egy drón rövid időre belépett a lett légtérbe.

A drónok ellen gyakran elektronikus zavaróeszközöket vetnek be, így azok veszélyt jelenthetnek a szomszédos országokra is. Az utóbbi idők ukrán dróntámadásai során többször előfordult, hogy az Oroszország északnyugati részén lévő célpontok ellen indított, az orosz erők által eltérített drónok repültek be a balti államok és Finnország légterébe, ahol lezuhantak. Május 7-én két ilyen drón tüzet okozott egy lett olajtároló létesítményben.

A balti országok áprilisban közölték: sohasem engedélyezték, hogy területüket, illetve légterüket Oroszország elleni csapásokhoz használhassák fel.

(MTI)