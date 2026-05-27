Orbán Viktor nem készül visszavonulni, azonban a Megafonnak aligha lesz jövője – véli Szűcs Gábor. A Fidesz országgyűlési képviselője szerint a párt nem fog új nevet kapni, emellett megszólalt a volt kormányoldalhoz közeli intézetek közvélemény-kutatásairól is, írja az Index.
Az egykori megafonos "influenszer", Orbán Viktor parlamenti mandátumának tulajdonosa a Népszavának adott interjúban arról is beszélt, hogy:
- a Megafonban nem volt közpénz, és állítása szerint Rogán Antalt soha nem is látta a szervezetnél;
- a képviselő cáfolta azokat a híreket, amelyek szerint a párt nevének megváltoztatását vagy teljesen új mozgalom létrehozását terveznék, úgy véli, a Fidesz hasonló néven indul el 2030-ban is;
- a korábbi "tartalomgyártó" elmondta, bár a Fidesz parlamenti frakciójában ül, és megkapta Orbán Viktor parlamenti mandátumát, ő maga valójában nem Fidesz-tag, és nem is tervezi a belépést. A politika jövőjét inkább a személyiségekben látja, példaként említette Donald Trumpot;
- elismerte, hogy a választás előtt a Fidesz-közeli intézetek által készített közvélemény-kutatások "részben vágyvezéreltek lehettek", vagyis a valóságnál kedvezőbb képet mutattak a kormánypárt számára;
- elmondása szerint nem tudja pontosan, miért éppen ő kapta meg Orbán Viktor parlamenti helyét, erről ő maga is csak a Nemzeti Választási Iroda honlapjáról értesült, és a gyakorlatban ennek nem tulajdonít különösebb jelentőséget.