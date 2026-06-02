2026. június 2. 13:55

Vitézy: uniós forrásokból lecserélik a HÉV-flottát

Uniós forrásokból lecserélik a HÉV-flottát - írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter kedden Facebook bejegyzésében.

Emlékeztetett arra, hogy pénteken megállapodás született az Európai Bizottsággal, "sikerült 16,4 milliárd euró forrást hazahozni", ez azt jelenti, hogy a következő időszakban majdnem 6000 milliárd forintot tud a kormány az ország fejlesztésére fordítani, ennek egy jelentős része jut majd közlekedési és lakhatási projektekre.

A megállapodás értelmében 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot tudnak vásárolni, azaz a szentendrei, a csepeli és a ráckevei HÉV vonalán is le tudják cserélni a jelenlegi, 45-60 éves kocsikat. Az ehhez szükséges közbeszerzést még az idén kiírják, az első szerelvények pedig már 2029-re megérkezhetnek. Mindez teljes egészében európai uniós forrásból kerül majd finanszírozásra - emelte ki a miniszter.

Kitért arra, hogy az előző kormány több mint tíz éve, még Tarlós István főpolgármestersége alatt vette át a HÉV-ek üzemeltetését a fővárostól, részben arra hivatkozva, hogy a szükséges fejlesztésekre csak a kormánynak lesz forrása. Azóta a HÉV-ek szintjén semmilyen fejlesztés nem történt. Hozzátette: Lázár János miniszterként az előző ciklus elején egy tollvonással lefújta az új kocsik beszerzését, majd a most zárult kampányban is csak egy olyan új közbeszerzés kiírására volt képes, amelyre nulla pályázat érkezett.

Vitézy Dávid rámutatott: az ország közlekedési rendszerének egyik legnagyobb problémája az agglomerációs szétterülés. Az elmúlt években százezrek költöztek vidékről be és a fővárosból ki a Budapest körüli agglomerációba és a külső kerületekbe, miközben a legtöbb esetben hiányzott a megfelelő közösségi közlekedési kapcsolat. Ezért nő folyamatosan az autóforgalom, és ezért válik szinte elviselhetetlenné Budapest belvárosa.

A közlekedési és beruházás tárca vezetője szerint ennek egyetlen ellenszere a minőségi közösségi közlekedés, annak pedig talán a legfontosabb eleme, hogy a HÉV-ek kényelemben, minőségben és gyorsaságban is versenyképes alternatívái legyenek az autónak.

(MTI nyomán)