Nem támogatta a szakbizottság a gyermekek digitális eszközök káros hatásai elleni védelméről szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételét

Nem támogatta a gyermekek digitális eszközök káros hatásai elleni további védelméről szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételét az Országgyűlés digitalizációs és technológiai bizottsága keddi budapesti ülésén.

A nyolctagú bizottságban a Tisza Párt öt parlamenti képviselője a tárgysorozatba vétel ellen, a Fidesz két és a KDNP egy képviselője mellette szavazott.

Az indítványt hét KDNP-s képviselő nyújtotta be, abban a többi között az szerepel, hogy a hat éven aluli gyermekek fokozott védelme érdekében a digitális eszközökön a forgalmazók kötelesek elhelyezni olyan felhívást, amely szerint ezeknek az eszközöknek a használata ebben a korban nem ajánlott.

A javaslat másik fontos eleme szerint a "magas kockázatú platformokat" üzemeltető szolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy az online platformokhoz a 13. évüket be nem töltött gyerekek ne, a 16. évüket betöltött kiskorúak pedig csak korlátozottan férhessenek hozzá.

A vitában a Tisza Párt képviselői egyebek mellett jelezték: a szándékkal egyetértenek, de a javaslatot több ponton hiányosnak tartják, emellett szerintük túlzott általánosításokat tartalmaz, jelenlegi formájában nem ad választ egyes technikai problémákra, és nem jár szankciókkal.

Járosi Péter (Tisza), a bizottság alelnöke kifejtette: egyetért azzal, hogy a negatív hatásoktól meg kell védeni a gyerekeket, ugyanakkor pontosan kell fogalmazni ahhoz, hogy a javaslat valóban általános vitára kerülhessen. Példaként említette, hogy a "magas kockázatú online platformokat üzemeltető szolgáltatók" esetében nincs definiálva, kik tartoznak ide. A képviselő úgy fogalmazott: ha szankciókat akarnak alkalmazni, ha hatékony büntetéseket akarnak kilátásba helyezni, akkor egyértelműen meg kell határozni, hogy kikre vonatkozik a szabályozás.

(MTI)