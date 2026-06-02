A Betyársereg a kezdetektől figyelemmel kíséri Fejes Rudolf Anzelm nagyváradi magyar apát kálváriáját és küzdelmét. Ez utóbbi a lényeges, az atya ugyanis a megadás helyett a harcot választotta!
Mozgalmunk eddig is kiállt a bajba jutott magyarok mellett, éljenek bárhol a Kárpát-medencében. Azt azonban mindig hangsúlyoztuk, hogy segíteni csak azokon tudunk, akik maguk is hajlandóak az önvédelemre!
Fejes Rudolf Anzelm atya kiváló például szolgál mindenki előtt a soviniszta román állammal szemben mutatott kiállásával. Ezért fontosnak tartjuk, hogy a Betyarsereg is ott legyen június 4-én 19 órakor Románia budapesti nagykövetségénél azon a szolidaritási tüntetésen, mely a Kárpát-medencei magyarság melletti kiállás is lesz, és mellyel Trianonra is méltó választ adunk - áll a közleményükben.