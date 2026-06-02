Gyanúsítottként idézte be kedden a román korrupcióellenes ügyészség (DNA) Vlad Gheorghita tábornokot, a román hadsereg vezérkari főnökét - közölte a vádhatóság.
A DNA hivatali visszaélésben való bűnrészességgel gyanúsítja a hadsereg parancsnokát, amiért a védelmi minisztériumot megkárosítva jóváhagyta a testnevelési egyetem katonák számára fenntartott ingyenes helyeinek bővítését. Bukaresti médiaértesülések szerint az ügy gyanúsítottjai egy másik tábornok - eredetileg fizetéses helyre bejutott - lánya számára biztosítottak törvénytelenül ingyenes helyet az egyetemen, valamint katonatiszti karriert.
A vádhatóság közleménye szerint a vezérkari főnök hozzájárult ahhoz, hogy helyettese, Berdila Iulian vezérőrnagy hivatalos átiratban igényelje az oktatási minisztériumtól, hogy további 20 hallgató számára biztosítson ingyenes helyet a bukaresti testnevelési egyetemen, amelyet azok a hallgatók foglalhatnak el, akiket eredetileg tandíjtérítéses helyekre vettek fel. A DNA szerint a tanulmányok elvégzése után három jelentkező kapott volna katonatisztként munkaszerződést a védelmi minisztérium kötelékében.
Romania's Army Chief, General Gheorghiță Vlad, is being questioned by DNA today in a corruption case. Possible illegal hirings and abuse of power under investigation.— Brave Romania (@brave_romania) June 2, 2026
A DNA közleménye kiemelte, hogy a gyanúsítottakat a bűnvádi eljárás során megilleti az ártatlanság vélelme.
Vlad Gheorghita civil ruhában jelent meg a kihallgatáson, ahonnan két óra elteltével szabadlábon távozott anélkül, hogy válaszolt volna az újságírók kérdéseire.
A román hadsereg vezérkara megerősítette, hogy a DNA az intézménynél vizsgálódik. Közleményükben azt írták, hogy együttműködnek a hatóságokkal, az üggyel kapcsolatos részleteket azonban nem közöltek, arra hivatkozva, hogy nem akarják befolyásolni a folyamatban levő nyomozást.
(MTI)