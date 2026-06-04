Anyaország, LMBTQP+ :: 2026. június 4. 18:48 ::

Újabb csapás a Fidesznek: Szájer-díjas farokszakértő nélkül marad a Megafon és a XXI. Század Intézet

Már nem vezető elemző Deák Dániel a XXI. Század Intézetnél, új utakon folytatja tovább – értesült a Magyar Hang.

Az intézet oldalán már valóban nem látható a munkatársak között, továbbá az "elemző" Facebook-oldalán a bemutatkozásnál sincs már feltüntetve az intézet és a Megafon. A portál a Megafon egyik legismertebb arcától megtudta: Deák Dániel szombaton egy videóban meséli majd el, mi várható tőle a jövőben.





A lap úgy tudja, a távozás híre kifejezetten friss, nem véletlenül most került le a munkatársak közül.

A sokat látott szakértő legemlékezetesebb alakítása:

A kampány alatt Deák több alkalommal is hiteltelenséggel vádolta a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézetet: szerinte a Medián januári felmérését meghamisították, így a Tisza Párt és a Fidesz valós támogatottsága nem a publikált számoknak felelt meg. A vádra Hann Endre is reagált, aki hangsúlyozta, hogy a Medián adatait a Medián hozza nyilvánosságra. De március végén is azzal vádolta az intézetet, hogy hamis adatokat tesznek közzé, ekkor még az adatok megjelenését sem várta meg, előzetesen „megjósolta”, hogy nem valódi statisztikák fognak kikerülni. A választást megelőző napokban pedig azt mondta Deák, hogy a Medián egy 1,5 millió eurós üzletért cserébe méri felül a Tisza Pártot. Ezeket az állításokat Hann mind cáfolta, a választás után Deák bocsánatot kért az intézet vezetőjétől.

(Index nyomán)