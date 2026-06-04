Anyaország, Elcsatolt részek :: 2026. június 4. 19:05 ::

Nyílt levelet adott át Tarr Zoltánnak a HVIM: a külhoni magyarok képviseletét követelik a kormánytól

A trianoni békediktátum 106. évfordulójának alkalmából látványos akcióval hívtuk fel a figyelmet az elszakított területeinken élő magyarokat nap mint nap érő igazságtalanságra – Trianon nem csupán múltbéli tragédia, hanem máig élő és nem gyógyuló seb. Ezen túlmenően nyílt levélben fogalmaztuk meg követeléseinket Magyar Péter részére a trianoni határokon túli magyar közösségek védelme érdekében, a levelet pedig átadtuk Tarr Zoltán miniszternek, írják közleményükben a vármegyések, alább olvasható a folytatás.

Magyarok milliói élnek jogfosztásban, befogott szájjal, elnémítva. Nem használhatják anyanyelvüket úgy, mint mi a csonka országban, sem az iskolában, sem a hivatalokban, de sok esetben még a kisboltban sem. Mindezt a szólásszabadságra és az emberi jogokra oly nagyon érzékeny Európa közepén, pusztán azért, mert magyarok. Erre az anomáliára Trianon 106. évfordulója alkalmából látványos akció keretében hívtuk fel a figyelmet.

Az elmúlt 25 évben sikerült elérnünk azt, hogy Trianonról ma már mindenki tud. Tanítják az iskolákban, szinte minden faluban rendeznek megemlékezéseket, a téma a közbeszéd megkerülhetetlen részévé vált. Most azonban újabb feladatok várnak ránk, mert hiába telt el 106 év a békediktátum aláírása óta, 22 év az Európai Unióhoz való csatlakozásunktól számítva; a magyarság jogainak sárba tiprása, a soviniszta indíttatású incidensek mégis mindennaposak a Kárpát-medencében.

A mindenkori magyar kormány feladata és kötelessége, hogy a trianoni határokon túl rekedt magyarok jogait és érdekeit is képviselje. Az elmúlt évtizedekben üzentünk a trianoni utódállamok nagykövetségeinek és kormányainak, a magyar kormánynak és a külügyminisztériumnak. Most a Tisza-kormánynak kell üzennünk, mert április óta tőlük kell elvárnunk és követelnünk a határon túli magyarok képviseletét. Ezért mentünk el az újonnan megalakult magyar kormány miniszterelnökségének épületéhez, ahol a következő négy évben hozzák meg a döntéseket 15 millió magyar sorsáról és jövőjéről.

Nyílt levelet vittünk Magyar Péternek, amelyben határozottan megfogalmaztuk a követeléseinket az erdélyi, felvidéki, délvidéki és kárpátaljai magyarok ügyében, ugyanis a határainkon túl mindennaposak a magyarok jogait semmibe vevő események.

Nagyvárad – Szabadka – Kárpátalja – Felvidék

Követeljük – ahogy a Tarr Zoltán miniszter által átvett nyílt levelünkben is követeltük – az új magyar kormánytól, hogy minden lehetséges diplomáciai és külpolitikai lépést tegyen meg azért, hogy ezek a magyarellenes, jogtipró események kellő válaszlépésben részesüljenek, és soha többé ne fordulhassanak elő!

Alább olvasható a Tarr Zoltánnak is átadott nyílt levél:

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A HVIM – Magyar Ellenállás huszonötéves fennállása óta küzd a Trianonban elszakított országrészeken élő magyar közösségek emberi jogainak sorozatos sárba tiprása ellen. Hiába telt el 106 év hazánk szétszakítása óta, és hiába telt el 22 év az Európai Unióhoz való csatlakozásunk óta, a határon túli magyarság jogfosztása mégis mindennaposnak számít. A magyar anyanyelvnek és a nemzeti szimbólumoknak a használatát az Európai Unió értékrendjével teljes mértékben ellentétes módon nagyon sok esetben korlátozzák a trianoni utódállamok.

Csak a közelmúltban számos olyan cselekmény történt, ami minden magyar ember számára elfogadhatatlan és rendkívül felháborító, és ami egyértelműen a magyar kormány közbeavatkozásáért és határozott fellépéséért kiált. A teljesség igénye nélkül szeretnénk a figyelmet felhívni néhány ilyen eseményre:

1./ Nagyváradon a román hatóságok erőszakos módon betörtek a premontrei rendház épületlébe, hogy kilakoltassák Fejes Rudolf Anzelm apát urat.

2./ Szabadkán két szerb fiatal letépte és meggyújtotta egy magyar diák nyakában lógó magyar zászlót, miután az iskola igazgatója először engedélyezte a zászló használatát a ballagási vonuláson.

3./ Kárpátalján több magyar honfitársunk lett már áldozata az ukrán kényszersorozásoknak. Legújabban egy beregszászi lakos veszítette életét, akit szívbetegsége ellenére hurcoltak el otthonából.

4./ Felvidéken tovább folynak a földelkobzások a Benes-dekrétumok alapján, miközben törvényt alkottak arról, hogy börtönnel büntethető, aki megkérdőjelezi a Benes-dekrétumokat. Már rendőrségi eljárások zajlanak több felvidéki magyar ellen.

A határon túli magyarságért elkötelezett szervezetként kérjük, várjuk és követeljük az új magyar kormánytól, hogy minden lehetséges diplomáciai és külpolitikai lépést tegyen meg azért, hogy ezek a magyarellenes, jogtipró események kellő válaszlépést kapjanak, és többet ne fordulhassanak elő.

Székesfehérvár, 2026. június 4.

Tisztelettel:

Barcsa-Turner Gábor, elnök, HVIM

Kónyi-Kiss Botond, alelnök, HVIM