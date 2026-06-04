Anyaország :: 2026. június 4. 18:07 ::

Závecz: történelmi rekordot döntött a Tisza Párt, hárommillióval vezetnek a Fidesz előtt

A teljes felnőtt népesség 56 százaléka szavazna a Tisza Pártra, ha most lennének a választások. A Fidesz támogatottsága szűk harmada a Tiszáénak, a lakosság 18 százaléka nevezte meg kedvenc pártjaként – ismertette a Závecz Research a legfrissebb közvélemény-kutatását.

Az ezerfős felmérés – amit május 27. és június 3 között vettek fel – szerint a Tisza jelenlegi tábora 4,4 milliós, míg a Fideszé csak 1,4 milliós. A Mi Hazánk 4 százalékos, a DK-nak és a Kétfarkú Kutya Pártnak 1-1 százalékos támogatói köre van.

Az intézet szerint míg a parlamenti választáson a Tisza Párt hazai szavazatainak száma 3340 ezer volt, addig jelenleg a kormánypártnak 4,4 millió támogatója van, s ha közülük csak azokat vesszük figyelembe, akik elmennének szavazni, akkor a Tisza egy aktuális választáson 3,9 millió voksot kapna.

A Fidesz–KDNP listája április 12-én 2 176 000 voksot kapott. Most a teljes népességen belül 1,4 millió támogatója van az ellenzéki pártnak, közülük a biztos választási részvételt is ígérők 1,1 millióan vannak. A választásokhoz képest tehát a Fidesz ezekben a napokban bő 1 millió fővel kevesebb voksolóra számíthatna, míg a Tisza Pártnak közel 600 ezerrel több szavazata lenne, mint áprilisban.

Azt is megjegyezte a Závecz, hogy a rendszerváltás utáni közvélemény-kutatások legmagasabb támogatottságát éri el a Tisza Párt. Eddig a Fidesz tartotta ezt a csúcsot a 2010-es választás után, az év második felében a teljes népességen belül 37-42 közötti százalékokat ért el, a biztos részvételt ígérő és pártot választók körében 62-68 százalék közötti támogatottsága volt. Ezeket a csúcsértékeket haladta meg most a Tisza.

A közvélemény-kutatás szerint két olyan csoport is van, ahol a Fidesz támogatottsága egy számjegyű: a 18-39 évesek körében 9, a fővárosi választópolgárok között 8 százalékon állnak. Ugyanitt a Tisza Pártnak 63, illetve 70 százalékos támogatottsága.

Egy hónapja a Medián is óriási Tisza-előnyt mért. Az április 27-e és május 2-a között készült felmérés szerint a Tisza Pártra szavazna a teljes szavazókorú népesség 61 százaléka, míg a Fidesz mellett már csak 21 százalék tart ki, miközben a választani tudók 68 százaléka, a választani tudó biztos szavazóknak pedig már 70 százaléka támogatná egy következő választáson az új kormánypártot. A Fidesz a választani tudók körében 24 százalékon, a biztos szavazóknál 23 százalékon áll, írja a hvg.