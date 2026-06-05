Anyaország :: 2026. június 5. 14:43 ::

Toroczkai: összenemzeti ügy a mai tüntetés a migrációs paktum ellen

Én is ott leszek ma a migrációs paktum elleni vonulásos tüntetésen! Találkozzunk ma 17 órakor a Kodály köröndön, ahonnan az Országházhoz vonulunk! Pártzászlók nélkül, ez ugyanis össznemzeti ügy - írja X-oldalán Toroczkai László.

Az Európai Unió migrációs paktumának fő szabályai 2026. június 12-én kezdenek alkalmazandóvá válni. Ennek értelmében minden uniós tagállamnak kötelessége lesz befogadni a bevándorlók tömegeit, vagy fizetni kell. Hiába kérdeztem erről Magyar Pétert a parlamentben, nem adott konkrét választ arra, hogy Magyarország pontosan mit fog tenni - jegyezte meg a Mi Hazánk elnöke.

Fontos és szükséges a nyomásgyakorlás. Magyarország a magyaroké! - zárul a bejegyzés