Külföld, Migránsbűnözés :: 2026. július 21. 19:34 ::

Öngyilkos lett a börtönben a német anya- és gyermekotthonban júniusban hat dolgozót agyonlövő török

Öngyilkosságot követett el börtönében az a férfi, aki júniusban hat embert agyonlőtt egy németországi anya- és gyermekotthonban - közölte kedden Alsó-Szászország igazságügyi minisztériuma.

A 45 éves férfit közvetlenül a Stade észak-németországi városban június 29-én elkövetett támadás után vették őrizetbe. A nyomozás szerint a három hónapos kislánya felügyeleti joga körüli vita állt a tragédia hátterében.

A bremervördei büntetés-végrehajtási intézetben kedden hajnalban egy rutinellenőrzés során találtak rá, a teste addigra már kihűlt. Az igazságügyi minisztérium közleménye szerint a rendelkezésre álló adatok öngyilkosságra utalnak, és egyelőre idegenkezűségnek semmi jele nincs.

A haláleset pontos körülményeinek tisztázására vizsgálat indult. A hatóságok értesítették az elhunyt és az áldozatok hozzátartozóit.

A lövöldözés napján a férfi több későbbi áldozatával találkozott volna, hogy megvitassák kislánya elhelyezésének kérdését. A gyermek és édesanyja is a helyszínen tartózkodott, de sértetlenül megúszták a támadást. Nem ismert, hogy az anya és a gyermek az intézmény lakói voltak-e.

A támadásban négy nő és két férfi vesztette életét. Valamennyien gyermekvédelmi feladatokat ellátó szociális munkások voltak.

A rendőrség június végén közölte, hogy a "feltételezett" elkövető Németországban született török állampolgár volt, és a Stade-tól mintegy 200 kilométerre délre fekvő Hannoverben élt.

A rendőrség előtt már nem volt ismeretlen, mert korábban is megfenyegetett másokat, ugyanakkor nem tartották erőszakosnak, és nem rendelkezett fegyvertartási engedéllyel.

Németországban az elmúlt években több halálos kimenetelű lövöldözés történt, ezek közül egyeseket politikai indítékból, másokat személyes okokból követtek el - írta az AFP francia hírügynökség.

(MTI nyomán)