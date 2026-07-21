Anyaország :: 2026. július 21. 17:40 ::

Továbbra is toborozzák a vendégmunkásokat Magyarországra

A Tisza-kormány prominensei már nem szoktak beszélni a vendégmunkáskérdésről. Azt lezártnak tartják, ugyanis – mint mondják – meghozták az új vendégmunkás-szabályozást, amely tiltja a harmadik országbeli munkavállalók behozatalát, és a munkaerő-kölcsönző cégeket is "kiiktatták". Igaz, én magam is több alkalommal rámutattam a kiskapura, miszerint a vendégmunkás-tartózkodási engedély valóban tilos, de a foglalkoztatási célú tartózkodási engedély – a korábbi szabályozásoknak megfelelően – továbbra is adott.

Ehhez képest a Primework Group Magyarország nevű cég továbbra is toborozza a vendégmunkásokat. Mint az alábbi képen látható, egy űrlap kitöltésével bárki megtudhatja, milyen vendégmunkásra is van szüksége a cégének:

De ha tovább böngésszük az oldalukat, látjuk, hogy további ismertető is van a filippínó vendégmunkásokról. S ezek meglehetősen friss bejegyzések.

"Tudta, hogy a Fülöp-szigeteki munkavállalók száma néhány év alatt többszörösére nőtt Magyarországon? A KSH adatai alapján 2022-ben még körülbelül 1 100, 2025 közepén pedig már mintegy 9 500 Fülöp-szigeteki munkaválló dolgozott az országban. A növekedés jól mutatja, hogy a magyar vállalatok egyre nyitottabbak a nemzetközi munkaerő iránt – különösen azokban az ágazatokban, ahol nehéz megfelelő és megbízható munkavállalókat találni. A Primework Group abban segít, hogy a toborzás átláthatóan, szervezetten és a szükséges eljárások betartásával valósuljon meg. Vegye fel velünk a kapcsolatot" – írják legutolsó Facebook-bejegyzésükben.

Egyébként maga a cég is ekképpen mutatja be magát: "a Primework Group egy modern munkaerő-közvetítő ügynökség, amely ázsiai munkavállalók toborzására specializálódott Magyarországon." De azt is írják, a "dinamikus növekedés és hosszú évek tapasztalata lehetővé tette számukra", hogy független vállalatként működjenek olyan országokban, mint Nepál, India, Banglades, Fülöp-szigetek, Vietnám, Srí Lanka, Indonézia, valamint Afrikában és Európában.

De egyébként nem állnak meg csupán az ázsiai vendégmunkásoknál, külön afrikaiakra is szakosodtak:

Hosszasan sorolják, miért "érdemes afrikai munkavállalókat" alkalmazni. Sőt, azt írják: fedezd fel a magasan képzett afrikai munkavállalók potenciálját!

– Az afrikai munkavállalók – köztük kiváló egyetemek mérnökei – híresek erős munkamoráljukról, rugalmasságukról és gyors alkalmazkodóképességükről. Tehetségesek, ambiciózusak és céltudatosak, új szemléletet hozva csapatába, ami segíti a kitűzött üzleti célok elérését. Együttműködésünk révén cége új lehetőségeket ismerhet meg, és a kulturális sokszínűség bevezetése versenyelőnyt jelenthet – ismertetik.

A kérdés már csak az, vajon hogyan folyhat ez tovább Magyarországon azok után, hogy elvileg a Tisza-kormány megtiltotta. Abszolút filmszínház, vendégmunkásos epizód?

Lantos János – Kuruc.info